人物撮影で最新モデルの性能を体感

横浜市の「パシフィコ横浜」で2026年2月26日から写真・映像の総合展示会「CP+ 2026」が始まりました。国内外の企業140社以上が一堂に会するなか、大手カメラメーカーのキヤノンも大規模なブースを出展しています。

ブースでは、さまざまな年代と客層にアピールしようと、バラエティーに富んだ展示が行われていましたが、その中で来場者の注目を集めていたのはやはり新製品群でした。

目立つところでは、昨年末に発売した約3250万画素を実現したフルサイズセンサーのミラーレス機「EOS R6 Mark III」や、世界初の全周190°の画角をカバーした軽量フィッシュアイズームの「RF7-14mm F2.8-3.5 L FISHEYE STM」でしょう。

また、実際にカメラのパフォーマンスを試せる場として、ブース内に「ステージ撮影/超望遠撮影」エリアを設けていました。ここでは服飾系学校の学生によるファッションショー形式のウォーキングや、2本の縄を使った「ダブルダッチ」のパフォーマンスが定期的に行われています。

これら、動く人物を被写体にしてキヤノン製カメラやレンズでの撮影を体感することができ、最新エンジンによるAF（オートフォーカス）性能の高さや、最新レンズによる画質の良さを実体験できるようになっています。

さらに、現行のEOSシリーズ製品を手に取って試せる「EOSタッチ＆トライ」コーナーや、キヤノンスタッフが機材選択やカスタムの相談に乗ってくれるコーナー（LINEを使った整理券を事前配布）もあり、中級以上のハイエンドユーザーにもしっかり対応できる展示・サービスを行っていました。

ライト層からハイエンドまで幅広く対応

キヤノンは数々のハイエンド向けカメラを発売していますが、すべてのユーザーがそれを求めているわけではありません。実際、CP+の歴代の来場者の統計を取ると、女性や30代以下の若年層も多く、専用のカメラを使ったことがない人々も多くいるそうです。



「ステージ撮影／超望遠撮影」でのファッションショー形式のウォーキングセッション（布留川 司撮影）



そこで、今年のキヤノンブースでは、そういったライト層のユーザーにも向けた取り組みや、これまでにない写真体験の提案も行われていました。

デモンストレーションステージでは、製品のハンズオン体験だけでなく、より深い知識や体験を共有できる実演を交えた講義形式のプログラムが開催期間中、毎日行われています。同社が運営している写真教室EOS学園の講師も登壇し、キヤノン製品や写真に関する深い知識を得ることができます。

また、写真がデジタル化しても高い需要があるプリントについても、ライト層向けの「カメラ＆プリントお試し体験」コーナーと、ハイエンド向けの「高画質プリント体験」という２種類のコーナーを設けています。特に後者の場合はハイエンド向け「PRO-G2」とA3対応のプロユース機「PRO-S1 Mark II」での写真印刷を試すことが可能です。

今年のCP+ 2026のキヤノンブースでは、中・上級者カメラユーザーだけでなく、未経験者や初級者を対象にしたコーナー展示も行っており、「SESSION + EXPLORE ZONE」（全てのカメラ好きのためのゾーン）、「SESSION ZONE」（新しい出会いでカメラ愛を育むゾーン）、「EXPLORE ZONE」（カメラ好きの“探求心”を刺激するゾーン）の3つのゾーン構成でブースを展開しています。このような構成により、特定の製品やサービスをアピールするだけでなく、幅広いユーザーにカメラの体験や楽しみを提案できる内容となっています。

「CP+ 2026」は3月1日まで開催されており、ブース内でのセッションやイベントのプログラム、参加方法はキヤノンの公式サイトで詳しく紹介されています。興味のある方は、公式サイトを確認の上で来場してみてはいかがでしょうか。