【FIBAワールドカップ予選】日本代表 vs 中国代表（2月26日／沖縄サントリーアリーナ）

バスケットボール男子日本代表は2月26日、「FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選」Window2の中国代表戦に臨むスターティング5を発表した。

アカツキジャパン（バスケ日本代表）は、昨年11月と12月のWindow 1でチャイニーズ・タイペイに2連勝を飾ったものの、今年2月2日にトム・ホーバス前ヘッドコーチとの契約を解除。その後、桶谷大氏が新ヘッドコーチに就任し（琉球ゴールデンキングスとのを兼任）、この中国戦が新体制での初陣となる。また、新体制ではアシスタントコーチに吉本泰輔（グランドラピッズ・ゴールド／デンバーナゲッツ）とライアン・リッチマン（シーホース三河）が入閣している。

FIBA（国際バスケットボール連盟）の公式プレビューでも「Window 2屈指の注目カード」として取り上げられるなど、国際的にも関心の高い注目ゲームのスターティング5には、齋藤拓実、渡邊雄太、馬場雄大、西田優大、アレックス・カークの5名が名を連ねた。

今回のロスターには、NBAがシーズン中のため八村塁（ロサンゼルス・レイカーズ）と河村勇輝（シカゴ・ブルズ）が不在。さらに、長く大黒柱として活躍してきたジョシュ・ホーキンソン（サンロッカーズ渋谷）も、直前の事前合宿に参加していたものの、本日のロスター12名からは外れている。

ロスター平均身長が192cmの新生・桶谷ジャパンは、200cm超えを6人も擁してロスター平均身長が200cmという“ハイタワー軍団”の中国を相手に、どんな戦いを見せるのか注目が集まる。

【スターティング5】

#1 齋藤拓実（PG / 172cm / 30歳 / 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ）

#12 渡邊雄太（SF / 206cm / 31歳 / 千葉ジェッツ）

#18 馬場雄大（SF / 196cm / 30歳 / 長崎ヴェルカ）

#19 西田優大（SG / 190cm / 26歳 / シーホース三河）

#53 アレックス・カーク（C / 211cm / 34歳 / 琉球ゴールデンキングス）

【ベンチスタート】

#2 富樫勇樹（PG /167cm / 32歳 / 千葉ジェッツ）

#3 安藤誓哉（PG / 181cm / 33歳 / 横浜ビー・コルセアーズ）

#13 金近廉（SF / 197cm / 22歳 / 千葉ジェッツ）

#30 富永啓生（SG / 188cm / 25歳 / レバンガ北海道）

#31 原修太（SG / 187cm / 32歳 / 千葉ジェッツ）

#32 シェーファーアヴィ幸樹（PF / 206cm / 28歳 / シーホース三河）

#34 渡邉飛勇（PF / 207cm / 27歳 / 信州ブレイブウォリアーズ）

注目の中国戦は、沖縄サントリーホールで19時05分のティップオフされた。

