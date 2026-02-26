「明確な偏りがあった」59人中49人が自国選手を相対的に高評価…米メディアがフィギュア採点の実態を指摘【冬季五輪】

アイスダンスでは疑問符が付く採点が下され、波紋を呼んだ(C)Getty Images

ミラノ・コルティナ五輪では、しばしば採点競技で物議を醸す場面が見られた。とりわけ大きな波紋を広げたのが、フィギュアスケートのアイスダンスだ。ギヨーム・シゼロン／ロランス・フルニエ・ボードリー組（フランス）が金メダル、エバン・ベイツ／マディソン・チョック組（米国）が銀メダルとなった結果は、フランス人審判のジェザベル・ダボワ氏の採点が疑問視された。

そして五輪閉幕後、米メディア『BroBible』がフィギュアスケートを巡る“偏向採点疑惑”を大きく取り上げ、注目を集めている。『BroBible』は「大きな論争の後、冬季五輪のフィギュアの採点に明確な偏りがあったことをデータが示している」との趣旨の記事を掲載した。

記事では米スポーツメディア『Sportico』のレブ・アカバス記者が、Xアカウント「SkatingScores」のデータを、細かく分析したことを紹介。フィギュアの競技全体を通じて「自国選手を採点した59人のジャッジのうち49人が、他国選手に対する平均的な得点と比べて、自国選手により高い得点を与えていたことが分かった」と伝えた。

特に問題になったアイスダンスでは「自国のジャッジがいた15組のうち14組が、そのジャッジから平均を上回る得点を受けていた」という。また、「自国と同じ国籍のジャッジに採点された100の演技のうち27演技が、その“ホームジャッジ”から最高得点を受けていた。一方で、最低得点を受けたのはわずか2例にとどまった」と具体的な数字を挙げた。