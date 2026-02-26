井端監督が記者会見に登場

野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平投手（ドジャース）が26日、バンテリンドームでの練習に参加した。3年ぶりにジャパンのユニホームに袖を通し、3月に開催されるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に向けて調整。練習後、井端弘和監督は「しっかりと準備をしてもらって。当然、素晴らしいバッターであるのは間違いない。プレーでチームを引っ張って行ってもらえればと思います」と期待を寄せた。

大谷は2月からドジャースがキャンプ施設を構えるアリゾナ州で汗を流し、投打ともに実戦形式の「ライブBP」などで研鑽を積んだ。22日（日本時間23日）のオープン戦を最後にキャンプを打ち上げ、24日頃に帰国。この日の午後2時過ぎに単独で球場入りし、侍ジャパンに合流。キャッチボールなどを行い、調整を施した。

指揮官は大谷の打順について「アナリストと昨日から話し合っています。そこを参考にしながら。ジグザグで行くと向こうが迷うのかも踏まえて、これから考えようと思います」と言及した。

侍ジャパンは24日に宮崎でのキャンプを打ち上げ、午後に名古屋へ移動。指揮官は「まだ全員は揃ってないですけど、場所も変わって。選手の動きは宮崎から、疲れが取れて非常に良かったと思います」と話した。27日、28日に中日との強化試合「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 名古屋」を行い、大谷を含めたメジャーリーガーは3月2日の京セラドーム大阪でのオリックスとの強化試合から出場する見込みとなっている。（Full-Count編集部）