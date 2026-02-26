「ハンパない！」大阪王将“MEGA中華ガチャ”登場 最大8万7500円相当の“超特盛”大ボリューム【A賞〜D賞の詳細公開】
大阪王将公式通販サイトなどで、きょう26日から『大阪王将 MEGA中華ガチャ2026』の販売をスタートした。最大8万7500円相当の商品が当たるキャンペーンで、価格は6500円。9490円相当以上のセットが当たる内容となっている。
【写真】『大阪王将 MEGA中華ガチャ』〈A賞〉通常価格8万7500円相当
目玉は、『大阪王将 直火炒め炒飯』100人前と『大阪王将 元祖肉餃子』1000個が入った“特盛中華セット”。そのほか、『ぷるもち水餃子』72個入りや『肉焼売』30個入りなどを詰め合わせた大容量セット、うなぎ付きの贅沢セットも用意する。
さらに、“くまちゃん”型の一人鍋専門店「北海道めんこい鍋くまちゃん温泉」の通販サイトで人気のスイーツ『ストロベリーくまちゃんシャーベット』が付く福袋もラインアップする。
大阪王将の人気冷凍惣菜がランダムで当たる同企画は、公式通販サイトのほか、楽天市場やYahoo!ショッピングなど各種ECモールでも展開。
■『大阪王将 MEGA中華ガチャ2026』
【開催期間】2026年2月26日（木）10:00〜2026年4月30日（木）9:59
※完売次第終了
【価格】6500円（税込・送料無料）
〈A賞〉通常価格8万7500円相当
・直火炒めチャーハン（200グラム）×100袋
・元祖肉餃子 50個入 ×20袋
・餃子のタレ ×120袋
※商品は5回に分けてお届けいたします。
〈B賞〉通常販売価格1万7100円相当
・カットうなぎ 70グラム（タレ・山椒付き）×2袋
・こだわり餃子 12個（276グラム・タレ付き）×1袋
・大粒肉焼売（240グラム）×1袋
・若鶏のから揚げ（400グラム）×1袋
・海老のチリソース（200グラム）×1袋
・酢豚キット（2〜3人前／肉約15個・120グラム、タレ80グラム）×1袋
・炒め焼きそば（190グラム×2袋）×2袋
・直火炒めチャーハン（200グラム）×5袋
・カレーチャーハン（200グラム）×5袋
・フリーズドライ たまごスープ（6.7グラム）×5袋
・フリーズドライ わかめスープ（4.3グラム）×5袋
〈C賞〉通常販売価格1万1360円相当
・ぷるもち水餃子 超特盛72個入（1,224グラム）×1袋
・肉焼売 特盛30個（1,050グラム）×1袋
・羽根つき餃子 50個入（1,225グラム）×1袋
・羽根つきスタミナ肉餃子 30個入（735グラム）×1袋
・餃子のタレ ×6袋
・中華丼の具（170グラム×2食入）×1袋
・天津飯の具（250グラム×2食入）×1袋
〈D賞〉通常販売価格9490円相当
・元祖肉餃子 50個（850グラム）×1袋
・餃子のタレ ×6袋
・大粒肉焼売 8個（240グラム）×1袋
・直火炒めチャーハン（200グラム）×1袋
・カレーチャーハン（200グラム）×1袋
・豚カルビチャーハン（200グラム）×2袋
・ねぎ塩チャーハン（200グラム）×2袋
・若鶏の唐揚げ（400グラム）×1袋
・ストロベリーくまちゃんシャーベット ×1袋（※おまけ）
