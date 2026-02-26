image: LIGHT LENS LAB

「映画みたいな雰囲気の写真が撮りたい」と思ったことが一度でもあるなら、このレンズこそ手にすべき。

本日（2月26日）から開催されている、カメラと写真映像の祭典「CP+ 2026」にて、焦点工房のブースで展示が予定されている「Light Lens Lab M 75mm f/2 SPII」は、1940年代のシネマレンズ「Cooke Speed Panchro Series II 75mm T2.2」の光学設計を現代のデジタルカメラ向けに取り入れ、その描写を再現した、ライカMマウント用のマニュアル単焦点レンズです。

「Cooke Speed Panchro」って何がすごいの？

「Speed Panchro（スピード・パンクロ）」とは、イギリスのTaylor, Taylor & Hobson社（現：Cooke Optics）が1930年代から製造し、「ハリウッドの黄金時代」を支えたとの呼び声高い映画撮影用レンズのシリーズです。その名前を直接は知らなくても、このレンズで撮られた映画はきっとご存知でしょう。

『カサブランカ』、『サウンド・オブ・ミュージック』、『サイコ』、そして『ゴッドファーザー』--1930〜50年代のハリウッドをほぼ席巻した、映画史に刻まれるレンズファミリーです。

その改良版にあたるレンズが「Series II」。さらに磨き上げられた光学設計によって、独特の柔らかな輝きと温かみ、それでいてシャープさも宿す、いわゆる「Cooke Look」として語り継がれる描写を生み出しました。

当然ながら現品はもう希少で、オークションでは数十万円の値が付くこともザラ。手が届きそうで届かない、ある意味では「幻のレンズ」です。

Light Lens Labが現代に蘇らせた

image: LIGHT LENS LAB

香港発のレンズメーカー、Light Lens Lab（ライト・レンズ・ラボ）は、かつて名レンズとして知られた光学設計をMマウント用に現代復刻することで知られるブランド。

同社はすでに「Speed Panchro II 50 mm」を復刻した「LIGHT LENS LAB M 50mm f/2 SPII」を発売していましたが、今回はそのSP-IIシリーズを75mmにも拡張するかたちです。

光学設計はクラシックなダブルガウス構成に、非色収差補正（アクロマート）素子を組み合わせた8枚5群。絞り羽根は12枚。

その写りについては「開放f/2では滑らかなトーン遷移と自然な丸みを帯びたボケが楽しめ、f/2.8以上まで絞ると一転してシャープな解像感とディテールを実現する」と表現しています。

image: LIGHT LENS LAB

しかも！ ここは結構大事なポイントで、映像用として設計された原版よりも大きなイメージサークルをカバーするよう改良されているのです。

往年のシネレンズは当然、現代のデジカメで使うことは想定されていません。撮像面とレンズのイメージサークルの不一致ゆえに銅鏡が写り込んでしまう症状（ケラレとも呼びます）が起きることもある。

それがLIGHT LENS LAB製では、ライカM判のフルフレームはもちろん、最大44×33mmのセンサーにも対応。キヤノンやソニーなどのフルサイズ一眼はもちろん、FUJIFILM GFXシリーズやHasselblad Xシステムも対応できる。原設計を単に復刻したのではなく、「現代のカメラで正しく使える」ようにアップグレードした、ということですね。

大きなセンサーでシネレンズの写りを堪能…！見てみたい…！

image: LIGHT LENS LAB

細部へのこだわりが好きすぎる

こちらは手持ちの「Schneider-Kreuznach Arriflex Cine-Xenon 75mm F2」。うさみみが可愛い。 Photo: 長谷川賢人

個人的に一番テンションが上がるのが、鏡胴のデザインです。

シネマレンズ特有の造形で、フォーカスリングやヘリコイドの操作性を高めるためにあると思われる「うさぎの耳」のような突起パーツがあります。それが今回のレンズにもしっかり受け継がれています。

見た目にもシネレンズっぽさがあって、手元に置いておきたくなるやつ。もちろん、操作するときにもぐいーっと動かしやすくていいんですよね。

ボディはアルミ合金製で、クロームと黒塗りの2バリエーション。販売定価では50ドルの違いがあります。

全ての光学・機械部品をインハウスで設計・製造、さらに手作業でアセンブリしているとのことで、細部の品質も一貫しています。

ポートレートにも「75mm」という選択

image: LIGHT LENS LAB

50mmのSP-IIはすでに存在していましたが、今回75mmが加わることで用途の幅が一気に広がります。フルサイズなら75mmの中望遠、APS-C機に換算すれば約112mm相当になるので、ポートレートにぴったりの画角。シネレンズらしいトーンの豊かさと滲みを活かしながら、被写体との距離感もちょうどいい。

僕自身、別のシネレンズですが「Schneider-Kreuznach Arriflex Cine-Xenon 75mm F2」を持っていて、この焦点距離の描写も大好きなんです。ただ、いかんせん残数もない希少レンズで価格も高く、マウントアダプター変換祭りになるので、他人に勧めづらい！

それが新品で、これから注文で手に入る、しかも定価は749米ドル（約12万円）から！ ライカMマウントからの変換なのでアダプターも少なくて一発で済みます。シネレンズの魅力が、さらに多くの人に伝わるのではないかとワクワクします。

現状では、プレオーダー開始は2026年3月1日より、出荷は3月20日頃を予定。CP+ 2026でも実機に触れる機会がありそうなので、質感などなど絶対に確かめてみたい一本。僕は確実に行きます。

