日本の家具市場は2025年に232億米ドル規模となり、生活空間の変化を映すマーケットとして注目されています。

IMARC Groupの予測では、2034年に302億米ドルへ拡大し、2026年から2034年の年平均成長率は3.00%です。

都市化・環境配慮・高齢化という3つの流れが同時に進むいま、家具選びの基準も着実に変わっています。

IMARC Group「日本家具市場成長予測レポート」

発表日：2026年2月24日市場規模（2025年）：232億米ドル市場予測（2034年）：302億米ドル年平均成長率（2026年〜2034年）：3.00%

IMARC Groupは、市場分析と事業支援を手がけるグローバル経営コンサルティング企業です。

同レポートは日本の家具市場を対象に、素材・流通チャネル・最終用途・地域別で需要構造を整理しています。

木目調の家具や布張りソファのような定番カテゴリも、都市型住居に合わせた機能性で再評価が進行中。

都市化で進む省スペース家具の需要拡大

最終用途区分：2分類（居住用・商業用）流通チャネル区分：4分類（スーパーマーケット/ハイパーマーケット・専門店・オンラインストア・その他）

都市部の住空間縮小を背景に、モジュール式ソファや折りたたみテーブルなど多機能家具の需要が伸びています。

限られた面積でも動線を確保しやすい設計が重視され、収納機能付きアイテムの選択が日常化しています。

オンラインストアの比較購買が進んだことで、サイズ感と機能性を軸にした購入判断がさらに加速しています。

環境配慮型素材へのシフト

素材区分：5分類（金属・木材・プラスチック・ガラス・その他）予測対象期間：2026年〜2034年

再生木材やリサイクル金属を使った家具への関心が高まり、素材情報そのものが購買理由になっています。

メーカー側でも環境配慮型の製造工程や責任ある調達体制を示す動きが強まり、商品企画の前提が変化しています。

見た目のトレンドだけでなく、長く使えることと環境負荷の低さを同時に求める消費行動が定着中。

高齢化社会と企業投資が押し上げる市場

業界動向：2025年9月 ニトリがインド市場参入計画を発表業界動向：2025年10月 住友商事がソーシャルインテリアと資本業務提携

高齢化の進行により、人間工学設計の椅子や調節可能なベッドなど、快適性と自立支援を重視した家具需要が拡大しています。

一方で企業側はワークプレイス家具の総合提案やサブスクリプション型サービスへの投資を進め、流通の形も進化しています。

家庭向けと法人向けの両輪で市場が動くため、今後の家具市場は機能設計と提供方法の両方で差がつくフェーズです。

日本家具市場の中長期予測は、暮らし方の変化を数字で確認したい人にとって実用性の高い指標です。

住まいのトレンドだけでなく、流通や素材選択まで含めて把握すると、次のヒット領域が見えやすくなります。

【都市化と高齢化で変わる住空間ニーズを読む！

IMARC Group「日本家具市場成長予測レポート最新版」】の紹介でした。

よくある質問

Q. 日本の家具市場は2034年にどのくらいの規模になる予測ですか？

2034年に302億米ドルへ拡大する予測です。

Q. 予測期間中の年平均成長率は何%ですか？

2026年から2034年の年平均成長率は3.00%です。

Q. 2025年時点の市場規模はいくらですか？

2025年の市場規模は232億米ドルです。

