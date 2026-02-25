◾️タイアップ／TVアニメ『勇者刑に処す』

©2024 ロケット商会/KADOKAWA/勇者刑に処す製作委員会

▼放送情報

2026年1月3日（土）より全国28局にて順次放送開始！初回は60分拡大SP！

第2話以降は1月15日より毎週木曜放送！

※一部エリアは放送開始日が異なります。

▼配信情報

Prime Video 1月3日（土）22:00〜 第2話以降は1月15日より毎週木曜 22:30〜

その他サイト 1月6日（火）22:00〜 第2話以降は1月18日より毎週日曜 22:30〜

・見放題サイト

dアニメストア、ABEMA、niconico(ニコニコ生放送／ニコニコチャンネル）、U-NEXT、アニメ放題、Lemino、DMM TV、FOD、バンダイチャンネル、Hulu、TELASA（見放題プラン）、J:COM STREAM、milplus（見放題パックプライム）、Netflix、カンテレドーガ、TVer

・都度課金サイト

HAPPY!動画、ビデオマーケット、music.jp

※放送・配信日時は予告なく変更になる場合がございます。

▼イントロダクション

ロケット商会による小説『勇者刑に処す 懲罰勇者9004隊刑務記録』は、《勇者》という刑罰を科された罪人――懲罰勇者と魔王軍の戦いを描くダークファンタジー。2020年10月から小説投稿サイト「カクヨム」にて連載がスタートし、2021年9月にKADOKAWA（電撃の新文芸）より単行本第1巻（イラスト・めふぃすと）が刊行された。

本作は「カクヨムアワード2020」カクヨムユーザー賞【ユーザー推薦部門】第1位、「次にくるライトノベル大賞2021」【総合部門】第2位、「このライトノベルがすごい！2023」（宝島社刊）【単行本・ノベルズ部門】第3位【総合新作部門】第5位（※単行本作品としては新作1位）を次々と獲得。待望のTVアニメ化が決定した。

懲罰勇者たちの、絶望に抗う苛烈な戦いが幕を上げる――。

▼ストーリー

勇者とは、この世で最悪の刑罰である。



大罪を犯した者が「勇者」となり、魔王と戦う刑罰を科されるのだ。

殺されようとも蘇生され、死ぬことすら許されない。



勇者刑に処された元聖騎士団長のザイロ・フォルバーツは、

性格破綻者たちで構成された懲罰勇者部隊を率い、戦いの最前線を駆け抜けていた。

過酷な状況の中、ザイロは最強の生体兵器の一人、

剣の《女神》テオリッタに出会う。



「敵を殲滅した暁には、この私を褒め讃え……そして頭を撫でなさい」



生き抜くため、自らを陥れた者へ復讐を果たすため――。

《女神》と契約を交わしたザイロは、

絶望的な世界で熾烈な闘争と陰謀の渦中に身を投じていく。

▼スタッフ

原作:ロケット商会(電撃の新文芸/KADOKAWA刊)

原作イラスト:めふぃすと

監督:郄嶋宏之

シリーズ構成・脚本:猪原健太

助監督・クリーチャーデザイン:中小路佳毅

キャラクターデザイン:野田 猛

世界観設定:池 信孝

プロップデザイン:須川康太

エフェクトデザイン:光田史亮

メインアニメーター:須川康太、式地 幸喜、黒崎隼人、平林 航、土井田竜健

美術監督:渡辺悠祐

色彩監督:梅崎ひろこ

撮影監督:関谷能弘

3DCG:ENGI

2Dグラフィック:登坂真理菜(画狂)

編集:小口理菜

音響監督:森田祐一

音響制作:株式会社ビッドグルーヴプロモーション

音楽:滝澤俊輔(TRYTONELABO)

アニメーションプロデューサー:増尾将史

アニメーション制作:スタジオKAI

製作:勇者刑に処す製作委員会

主題歌：SPYAIR「Kill the Noise」

▼キャスト

ザイロ・フォルバーツ：阿座上洋平

テオリッタ：飯塚麻結

パトーシェ・キヴィア：石上静香

ドッタ・ルズラス：堀江 瞬

ベネティム・レオプール：土岐隼一

ノルガユ・センリッジ：上田燿司

タツヤ：松岡禎丞

ツァーヴ：福島潤

ジェイス・パーチラクト：千葉翔也

ニーリィ：日笠陽子

ライノー：中村悠一

フレンシィ・マスティボルト：大西沙織

▼公式情報

TVアニメ『勇者刑に処す』公式サイト https://yushakei-pj.com/

『勇者刑に処す』作品公式X https://x.com/yushakei_PJ

『勇者刑に処す』作品公式TikTok https://www.tiktok.com/@yushakei_pj