SPYAIR、ニューアルバム『RE-BIRTH』より新録曲「STILL ON FIRE」先行配信決定
SPYAIRが、3月18日にリリースするニューアルバム『RE-BIRTH』より、新曲「STILL ON FIRE」を3月4日に先行配信することを発表した。
「STILL ON FIRE」は、2023年に新体制となって初めてリリースした「RE-BIRTH」以来となる、YOSUKE（Vo）も作詞・作曲に加わった作品となっている。
ニューアルバム『RE-BIRTH』は、2023年にYOSUKEが加入し再起をかけて放った表題曲「RE-BIRTH」から、現在放送中のTVアニメ『勇者刑に処す 懲罰勇者9004隊刑務記録』の主題歌となっている最新シングル「Kill the Noise」まで、新体制SPYAIR以降の3年間の歴史を感じられるアルバムとなっている。自身最大のヒット曲「オレンジ」はもちろん、ボートレース2025 TVCMタイアップソングとして全国でオンエアされた「Chase the Shine」など新体制SPYAIR全楽曲に加え、本作のために書き下ろされた新録曲「Darling」「STILL ON FIRE」も収録している。
CDは、初回生産限定盤と通常盤の2形態でのリリースとなる。初回生産限定盤は、三方背スリーブケース付きデジパック仕様となっており、付属のBlu-rayには、2025年1月に東京・Zepp Haneda(TOKYO)で開催した＜SPYAIR TOUR 2025 - BUDDY -＞よりアルバム収録曲の最新ライブ映像8曲に加え、この3年間に発表されたMVと、撮影の舞台裏を収めたビハインドシーンも収録。各CDショップの店舗特典も発表されており、CD予約も受付中だ。
なおSPYAIRは、最新シングル「Kill the Noise」を携えてのライブハウスツアー＜SPYAIR TOUR 2026 - KILL THE NOISE -＞を開催中。3月20日からはアルバム『RE-BIRTH』を携えてのホールツアー＜SPYAIR TOUR 2026 - RE-BIRTH -＞も開催する。各プレイガイドにてチケット情報をチェックしていただきたい。
◾️先行配信「STILL ON FIRE」
2026年3月4日（水）リリース
作詞：MOMIKEN ＆ YOUSKE
作曲：UZ ＆ YOUSKE
編曲：UZ & tasuku
◾️アルバム『RE-BIRTH』
2026年3月4日（水）リリース
予約：https://spyair.lnk.to/93F2Cd
配信：https://spyair.lnk.to/PMNmIH
▼初回生産限定盤：CD＋Blu-ray
品番：AICL 4886-4887／価格：\7,000
三方背スリーブケース付きデジパック仕様
▼通常盤：CD Only
品番：AICL 4888／価格：\3,500 (税込)
＜Disc1：CD＞
01.RE-BIRTH
02.Chase the Shine
03.オレンジ
04.青
05.Kill the Noise
06.Darling
07.FEEL SO GOOD
08.Bring the Beat Back
09.Buddy
10.STILL ON FIRE
＜Disc2：Blu-ray＞※初回生産限定盤のみ
○SPYAIR TOUR 2026 - BUDDY - Live at Zepp Haneda (TOKYO) 2026.1.20
・RE-BIRTH
・FEEL SO GOOD
・Bring the Beat Back
・Chase the Shine
・青
・Buddy
・オレンジ
・Kill the Noise
○Music Video & Behind The Scenes
・RE-BIRTH
・オレンジ
・青
・Buddy
・Chase the Shine
・Kill the Noise
＜タイアップ＞
RE-BIRTH ----- 『JUST LIKE THIS 2023』テーマソング(2023年8月)
FEEL SO GOOD --『Just Like This 2024』テーマソング(2023年9月)
オレンジ -----『劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦』主題歌(2024年2月)
青 -------- TVアニメ『青のミブロ』オープニングテーマ(2024年10月)
Buddy ------- フジテレビ系水10ドラマ 『問題物件』主題歌(2025年1月)
Chase the Shine --- ボートレース2025TVCMタイアップソング(2025年7月)
Bring the Beat Back -- 『JUST LIKE THIS 2025』テーマソング(2025年9月)
Kill the Noise ---- TVアニメ『勇者刑に処す 懲罰勇者9004隊刑務記録』主題歌(2026年1月)
＜店舗特典＞
・Amazon：メガジャケ
・楽天ブックス：クリアポーチ
・セブンネット：巾着ショルダー
・HMV：L判ブロマイド
・タワーレコード：ステッカーA
・SPYAIR応援店：ステッカーB
応援店対象店舗：https://www.spyair.net/shoplist/260318/
◾️＜SPYAIR TOUR 2026＞
◆Live House Series 2026年
2月14日（土）Yokohama Bay Hall
2月21日（土）岡山CRAZYMAMA KINGDOM
2月22日 (日) 広島CLUB QUATTRO
2月28日（土）金沢Eight Hall
3月1日（日）新潟LOTS
3月7日（土）松山WstudioRED
3月8日（日）高松MONSTER
◆HALL Series 2026年
3月20日（金・祝）千葉・松戸森のホール21
3月29日（日）大阪・オリックス劇場
4月5日（日）福岡・福岡市民ホール 大ホール
4月12日（日）愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール
4月29日（水・祝）北海道・札幌教育文化会館
5月14日（木）東京・LINE CUBE SHIBUYA
チケット一般発売中：https://spyair.lnk.to/SPYAIR_TOUR2026
◾️タイアップ／TVアニメ『勇者刑に処す』
▼放送情報
2026年1月3日（土）より全国28局にて順次放送開始！初回は60分拡大SP！
第2話以降は1月15日より毎週木曜放送！
※一部エリアは放送開始日が異なります。
▼配信情報
Prime Video 1月3日（土）22:00〜 第2話以降は1月15日より毎週木曜 22:30〜
その他サイト 1月6日（火）22:00〜 第2話以降は1月18日より毎週日曜 22:30〜
・見放題サイト
dアニメストア、ABEMA、niconico(ニコニコ生放送／ニコニコチャンネル）、U-NEXT、アニメ放題、Lemino、DMM TV、FOD、バンダイチャンネル、Hulu、TELASA（見放題プラン）、J:COM STREAM、milplus（見放題パックプライム）、Netflix、カンテレドーガ、TVer
・都度課金サイト
HAPPY!動画、ビデオマーケット、music.jp
※放送・配信日時は予告なく変更になる場合がございます。
▼イントロダクション
ロケット商会による小説『勇者刑に処す 懲罰勇者9004隊刑務記録』は、《勇者》という刑罰を科された罪人――懲罰勇者と魔王軍の戦いを描くダークファンタジー。2020年10月から小説投稿サイト「カクヨム」にて連載がスタートし、2021年9月にKADOKAWA（電撃の新文芸）より単行本第1巻（イラスト・めふぃすと）が刊行された。
本作は「カクヨムアワード2020」カクヨムユーザー賞【ユーザー推薦部門】第1位、「次にくるライトノベル大賞2021」【総合部門】第2位、「このライトノベルがすごい！2023」（宝島社刊）【単行本・ノベルズ部門】第3位【総合新作部門】第5位（※単行本作品としては新作1位）を次々と獲得。待望のTVアニメ化が決定した。
懲罰勇者たちの、絶望に抗う苛烈な戦いが幕を上げる――。
▼ストーリー
勇者とは、この世で最悪の刑罰である。
大罪を犯した者が「勇者」となり、魔王と戦う刑罰を科されるのだ。
殺されようとも蘇生され、死ぬことすら許されない。
勇者刑に処された元聖騎士団長のザイロ・フォルバーツは、
性格破綻者たちで構成された懲罰勇者部隊を率い、戦いの最前線を駆け抜けていた。
過酷な状況の中、ザイロは最強の生体兵器の一人、
剣の《女神》テオリッタに出会う。
「敵を殲滅した暁には、この私を褒め讃え……そして頭を撫でなさい」
生き抜くため、自らを陥れた者へ復讐を果たすため――。
《女神》と契約を交わしたザイロは、
絶望的な世界で熾烈な闘争と陰謀の渦中に身を投じていく。
▼スタッフ
原作:ロケット商会(電撃の新文芸/KADOKAWA刊)
原作イラスト:めふぃすと
監督:郄嶋宏之
シリーズ構成・脚本:猪原健太
助監督・クリーチャーデザイン:中小路佳毅
キャラクターデザイン:野田 猛
世界観設定:池 信孝
プロップデザイン:須川康太
エフェクトデザイン:光田史亮
メインアニメーター:須川康太、式地 幸喜、黒崎隼人、平林 航、土井田竜健
美術監督:渡辺悠祐
色彩監督:梅崎ひろこ
撮影監督:関谷能弘
3DCG:ENGI
2Dグラフィック:登坂真理菜(画狂)
編集:小口理菜
音響監督:森田祐一
音響制作:株式会社ビッドグルーヴプロモーション
音楽:滝澤俊輔(TRYTONELABO)
アニメーションプロデューサー:増尾将史
アニメーション制作:スタジオKAI
製作:勇者刑に処す製作委員会
主題歌：SPYAIR「Kill the Noise」
▼キャスト
ザイロ・フォルバーツ：阿座上洋平
テオリッタ：飯塚麻結
パトーシェ・キヴィア：石上静香
ドッタ・ルズラス：堀江 瞬
ベネティム・レオプール：土岐隼一
ノルガユ・センリッジ：上田燿司
タツヤ：松岡禎丞
ツァーヴ：福島潤
ジェイス・パーチラクト：千葉翔也
ニーリィ：日笠陽子
ライノー：中村悠一
フレンシィ・マスティボルト：大西沙織
▼公式情報
TVアニメ『勇者刑に処す』公式サイト https://yushakei-pj.com/
『勇者刑に処す』作品公式X https://x.com/yushakei_PJ
『勇者刑に処す』作品公式TikTok https://www.tiktok.com/@yushakei_pj
