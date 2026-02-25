　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、25日の日中取引における日経225コールオプション（期近2026年3月限・SQ 3月8日）の売買動向は以下の通り。


◯5万9625円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 3(　　 3)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 1(　　 1)


◯5万9500円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 115(　 115)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　44(　　44)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　53(　　23)
ソシエテジェネラル証券　　　　　22(　　22)
楽天証券　　　　　　　　　　　　13(　　11)
SMBC日興証券　　　　　　　　　　10(　　10)
ゴールドマン証券　　　　　　　　 8(　　 8)
日産証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)
松井証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)


◯5万9250円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　19(　　19)
松井証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)
ビーオブエー証券　　　　　　　　 2(　　 2)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 1(　　 1)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯5万9000円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 523(　 323)
SBI証券　　　　　　　 　　　　 333(　 217)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　 377(　　77)
ソシエテジェネラル証券　　　　　74(　　74)
楽天証券　　　　　　　　　　　　26(　　22)
松井証券　　　　　　　　　　　　21(　　21)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 6(　　 6)
JPモルガン証券　　　　　　　　 156(　　 6)
フィリップ証券　　　　　　　　　 5(　　 5)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 4(　　 4)
ゴールドマン証券　　　　　　　 153(　　 3)
インタラクティブ証券　　　　　　 2(　　 2)
シティグループ証券　　　　　　 150(　　 0)
バークレイズ証券　　　　　　　 150(　　 0)
みずほ証券　　　　　　　　　　 100(　　 0)
ビーオブエー証券　　　　　　　 100(　　 0)


◯5万8750円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　55(　　55)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　31(　　31)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 7(　　 7)
松井証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 2(　　 0)


◯5万8625円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 5(　　 5)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 1(　　 1)


◯5万8500円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　75(　　75)
SMBC日興証券　　　　　　　　　　25(　　25)
ソシエテジェネラル証券　　　　　15(　　15)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　14(　　14)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　23(　　13)
松井証券　　　　　　　　　　　　 5(　　 5)
インタラクティブ証券　　　　　　 5(　　 5)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 3(　　 3)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 2(　　 2)
岡三証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
シティグループ証券　　　　　　　 1(　　 1)


◯5万8375円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　20(　　20)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 6(　　 6)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
インタラクティブ証券　　　　　　 1(　　 1)




※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

