「日経225オプション」3月限コール手口情報（25日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、25日の日中取引における日経225コールオプション（期近2026年3月限・SQ 3月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万9625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
SBI証券 1( 1)
◯5万9500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 115( 115)
BNPパリバ証券 44( 44)
SBI証券 53( 23)
ソシエテジェネラル証券 22( 22)
楽天証券 13( 11)
SMBC日興証券 10( 10)
ゴールドマン証券 8( 8)
日産証券 3( 3)
松井証券 2( 2)
◯5万9250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 19( 19)
松井証券 3( 3)
ビーオブエー証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
◯5万9000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 523( 323)
SBI証券 333( 217)
BNPパリバ証券 377( 77)
ソシエテジェネラル証券 74( 74)
楽天証券 26( 22)
松井証券 21( 21)
三菱UFJeスマート 6( 6)
JPモルガン証券 156( 6)
フィリップ証券 5( 5)
岩井コスモ証券 4( 4)
ゴールドマン証券 153( 3)
インタラクティブ証券 2( 2)
シティグループ証券 150( 0)
バークレイズ証券 150( 0)
みずほ証券 100( 0)
ビーオブエー証券 100( 0)
◯5万8750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 55( 55)
BNPパリバ証券 31( 31)
ソシエテジェネラル証券 7( 7)
松井証券 3( 3)
SBI証券 2( 0)
◯5万8625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯5万8500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 75( 75)
SMBC日興証券 25( 25)
ソシエテジェネラル証券 15( 15)
BNPパリバ証券 14( 14)
SBI証券 23( 13)
松井証券 5( 5)
インタラクティブ証券 5( 5)
三菱UFJeスマート 3( 3)
楽天証券 3( 3)
岩井コスモ証券 2( 2)
岡三証券 1( 1)
シティグループ証券 1( 1)
◯5万8375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 20( 20)
ソシエテジェネラル証券 6( 6)
松井証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
