【Forza Horizon 6】 5月19日 発売予定（Xbox Series X|S/PC版） 2026年内 発売予定（PS5版） 価格 スタンダード エディション：9,800円 デラックス エディション：14,000円 プレミアム エディション：16,800円

Microsoftは、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/PC用オープンワールドレースゲーム「Forza Horizon 6（FH6）」において、キャンペーンモードの詳細を公開した。

シリーズで初めて日本が舞台となる「FH6」。今回のキャンペーンモードでは、プレーヤーは日本を訪れた観光客となり「Horizon Festival」と呼ばれる様々なレースイベントに参加していく。

本作では「Forza Horizon 4」まで採用されていたリストバンドが復活。各レースイベントをクリアするとリストバンドを獲得でき、新しいリストバンドを手に入れるごとに、より多くのレースイベントへ参加できるようになる。また、リストバンドを一定以上集めると、壮大なショーケースイベントやスリリングな「Horizon Rush」イベントに挑戦できる。

7つのフェスティバルリストバンドを手に入れると「Horizon Legend」の称号を獲得。難易度の高いサーキットやイベントが用意された「レジェンドアイランド」にアクセスできる。

また「Horizon Festival」以外にも、自分のペースで探索できる「Discover Japan」を用意。日本の道をドライブしながら写真を撮ったり、フードデリバリーをしたり、新しい車を集めたりすることで、様々なスタンプを獲得できる。

なお「FH6」はシリーズで初めてクロスセーブに対応。PS5、Xbox Series X|S、PCのどのプラットフォームでもキャンペーンの進捗状況を引き継げる。

