¥É¥ê¥à¥¢ー¥Ä¤¬µÞÈ¿Æ¡¢¡Ö£Ó£è£ï£ð¤é¤ó¡×¤ò¥â¥¹¥Õー¥ÉÁ´¹ñ£±£³£°£°Å¹ÊÞ¤¬£´·î¤«¤éÆ³Æþ¡þ
¡¡¥É¥êー¥à¡¦¥¢ー¥Ä<4811.T>¤ÏµÞÈ¿Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤ç¤¦´ó¤êÁ°¡¢Æ±¼Ò¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¡Ö£Ó£è£ï£ð¤é¤ó¡×¡Ê¥·¥ç¥Ã¥×¥é¥ó¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥â¥¹¥Õー¥É¥µー¥Ó¥¹<8153.T>¤ÎÁ´¹ñÌó£±£³£°£°Å¹ÊÞ¤Ç£´·î¤«¤éÆ³Æþ¤µ¤ì¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºàÎÁ»ë¤·¤¿Çã¤¤¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡££Ó£è£ï£ð¤é¤ó¤ÏÂ¿Å¹ÊÞÅ¸³«¤¹¤ë´ë¶È¤ÎËÜÉô¡¦Å¹ÊÞ´Ö¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¡£³°¹ñÀÒ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë£Á£ÉËÝÌõµ¡Ç½¤ä£Á£É¤¬¼«Æ°¤ÇËÜÊ¸¤Ë¤Õ¤ê¤¬¤Ê¤òÉÕ¤±¤ëµ¡Ç½¤Ê¤É¤âÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÃí¡Ë¥¿¥¤¥È¥ëËöÈø¤Î¡Ö¡þ¡×¤ÏËÜÊ¸Ãæ¤ËÊ£¿ô¤ÎÌÃÊÁ¤ò´Þ¤àµ»ö¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
¡ÊÃí¡Ë¥¿¥¤¥È¥ëËöÈø¤Î¡Ö¡þ¡×¤ÏËÜÊ¸Ãæ¤ËÊ£¿ô¤ÎÌÃÊÁ¤ò´Þ¤àµ»ö¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS