CL¤Ç¼ºÅÀÄ¾·ë¥ß¥¹¡ÖÂç¼ºÂÖ¡×¡¡¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¤Þ¤µ¤«¡Ä°Ë¶¯¹ëDF¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë¸½ÃÏÁûÁ³¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡×
¥¤¥ó¥Æ¥ëDF¥¢¥«¥ó¥¸¤¬ÄËº¨¥ß¥¹¤«¤é¼ºÅÀ
¡¡¥¤¥¿¥ê¥¢1Éô¥¤¥ó¥Æ¥ë¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö2·î24Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿UEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë¥×¥ì¡¼¥ª¥ÕÂè2Àï¤Ç¥Î¥ë¥¦¥§¡¼1Éô¥Ü¥Ç/¥°¥ê¥à¥È¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡Å¨ÃÏ¤Ç¤ÎÂè1Àï¤ò1-3¤ÇÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¥¤¥ó¥Æ¥ë¤Ë¤È¤Ã¤ÆµÕÅ¾ÆÍÇË¤òÌÜ»Ø¤¹Âç°ìÈÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¹¥¤¥¹ÂåÉ½DF¥Þ¥Ì¥¨¥ë¡¦¥¢¥«¥ó¥¸¤Î¼ºÅÀ¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¼ººö¤¬ÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼ÀìÌç¥µ¥¤¥È¡ÖCalciomercato.com¡×¤Ï¡Ö¥¢¥«¥ó¥¸¤Î¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¥ß¥¹¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢·èÄêÅª¤Ê¾ìÌÌ¤ò¾ÜÊó¤·¤¿¡£
¡¡¼ç¾¤ÎFW¥é¥¦¥¿¥í¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤òÉé½ý¤Ç·ç¤¯¤Ê¤«¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ë¤ÏÁ°È¾¤«¤éFW¥Þ¥ë¥¯¥¹¡¦¥Æ¥å¥é¥à¤é¤òÃæ¿´¤ËÌÔ¹¶¤ò»Å³Ý¤±¤ë¤âÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¨¤º¡¢0-0¤Ç»î¹ç¤òÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾13Ê¬¤À¤Ã¤¿¡£¼«¿Ø¤«¤é¤Î¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤Î¶ÉÌÌ¤Ç¡¢¥¢¥«¥ó¥¸¤¬¡Ö°ì¸«Ìµ³²¤Ê¥Ü¡¼¥ë½Ð¤·¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÌµÍÍ¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥¹¤ò¥ß¥¹¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤ÇÁê¼ê¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤ï¤ì¤ëÃ×Ì¿Åª¤Ê¥ß¥¹¤òÈÈ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥ß¥¹¤«¤éÊü¤¿¤ì¤¿¥·¥å¡¼¥È¤Ï¡¢GK¥ä¥ó¡¦¥¾¥Þ¡¼¤¬°ìÅÙ¤ÏÃÆ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤Ü¤ìµå¤òFW¥¤¥§¥ó¥¹¡¦¥Ú¥Ã¥¿¡¼¡¦¥Ï¥¦¥²¤Ë²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤ÆÀèÀ©¤òµö¤·¤¿¡£Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¤³¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¡Ö¥¢¥«¥ó¥¸¤Ë¤è¤ë¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¥ß¥¹¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ç·×¥¹¥³¥¢¤Ç3ÅÀº¹¤Ë¹¤²¤é¤ì¤ë¡ÖÎä¤ä¿å¤òÍá¤Ó¤»¤é¤ì¤¿¡×³Ê¹¥¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ËÜµòÃÏ¥µ¥ó¡¦¥·¡¼¥í¤Ç¤ÎµÕÅ¾¤ò´ü¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¼êÄË¤¤¼ºÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥¢¥«¥ó¥¸¤ÏÌ¾ÍÀÈÔ²ó¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¸åÈ¾24Ê¬¤ËDF¥Õ¥§¥Ç¥ê¥³¡¦¥Ç¥£¥Þ¥ë¥³¤Î¥¯¥í¥¹¤«¤é±¦Â¤Ç¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ÏÀË¤·¤¯¤â¥Ý¥¹¥È¤òÄ¾·â¤·¤¿¡£Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¥¹¥¤¥¹¿ÍDF¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈó¾ï¤ËÉÔ±¿¤ÊÌë¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¹¶¼éÎ¾ÌÌ¤ÇÊó¤ï¤ì¤Ê¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¤¥¿¥ê¥¢¡×¤â¡Ö¥¢¥«¥ó¥¸¤ÎÂç¼ºÂÖ¤Ç¥¢¥¦¥§¡¼¥Á¡¼¥à¤¬¶Ã¤¤Î¥ê¡¼¥É¡×¤È¸ÀµÚ¤·¡¢±Ñ±ÒÀ±ÊüÁ÷¶É¡Ö¥¹¥«¥¤¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢ÈÇ¤â¡Ö¥ß¥¹¤Ï½ÅÂç¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¥µ¥ó¡¦¥·¡¼¥í¤ÏÅà¤ê¤Ä¤¤¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ºÇ½ªÅª¤Ë¤³¤Î¥ß¥¹¤¬½Å¤¯¤Î¤·¤«¤«¤ê¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ë¤ÎCL¤Ç¤ÎÀï¤¤¤Ë±Æ¤òÍî¤È¤¹·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë