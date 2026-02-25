¡ÖÂÎ¤ò¥ª¥¸¤µ¤óÁê¼ê¤Ë¡×¡ÖÆ°²è½Ð±é¤µ¤»¤é¤ì¤¿»Ò¤â¡×¡¡È¬Âå°¡µª¤µ¤ó¡ÖÄ¶¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¼Ì¿¿¡×ÉÕ¤CDÂè2ÃÆ¤ÎÈÎÇä¤¬·èÄê¡¡¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò¼ÒÄ¹¤Î²áµî¤ò¡È¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¡É¤¬¹ðÇò
¡¡Å·¹ñ¤Ë¤¤¤ë±é²Î¤Î½÷²¦¤âÅÜ¤ê¿´Æ¬¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¸Î¡¦È¬Âå°¡µª¤µ¤ó¤Î¼ã¤«¤ê¤·º¢¤Î¡Ö¤´¤¯¤´¤¯¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê¼Ì¿¿¡×¤òÆÃÅµ¤ËÉÕ¤±¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¼¯»ùÅç»Ô¤Î¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò¡Ö¥Ë¥å¡¼¥»¥ó¥Á¥å¥ê¡¼¥ì¥³¡¼¥É¡×¤¬¡¢Âè2ÃÆ¤ÎÈÎÇä¤ò·èÄê¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¤Ë¤Ï¡¢½êÂ°¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¼«¿È¤Î¡ÖÂÎ¡×¤ò¥ª¥¸¤µ¤óÁê¼ê¤ËÇä¤ë¤è¤¦¡¢¤¢¤Ã¤»¤ó¤·¤Æ¤¤¤¿²áµî¤â¡Ä¡Ä¡£¤¤¤«¤Ê¤ëÍúÎò¤Î¿ÍÊª¤Ê¤Î¤«¡£
¡Ö¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡¡¥Ë¥å¡¼¥»¥ó¥Á¥å¥ê¡¼¥ì¥³¡¼¥É¡Ê°Ê²¼¥Ë¥å¡¼¥»¥ó¥Á¥å¥ê¡¼¼Ò¡Ë¤Ï¡¢¡ÖÈ¬Âå°¡µª ¤ªÊõ¥·¥ê¡¼¥º Âè2ÃÆ¡×¤È¤Î¤¦¤¿¤¤Ê¸¶ç¤Ç¡¢È¬Âå¤µ¤ó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö²û¤«¤·¤¤¤Í¡¦¥Ñ¡¼¥È1¡×¤òÈÎÇä¤¹¤ë¤È¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¾¦ÉÊ¾Ò²ð¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¡ÊÂè1ÃÆ¤Î¡Ë¡ÌËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤Í¡Í¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿°Ê³°¤Î¿·¤·¤¤¼Ì¿¿¤Ç¤¹¡£¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¼Ì¿¿¤Ï2Ëç¤¬ÁÞÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬º£²ó¤Ï¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç»öÁ°¤Ë¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¡¢º£²ó¤âÈ¬Âå¤µ¤ó¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê¼Ì¿¿¤òÉÕÏ¿¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ò²¡¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ÖÁÞÆþ¼Ì¿¿¤òÌµÃÇ¤ÇÅ¾ºÜ¡¦·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¤ÈÇüÂç¤ÊÇå½þ¶â¤ò»ÙÊ§¤Ã¤ÆÄº¤¯»ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Å°Äì¤·¤ÆÁÊ¾Ù¤òÄóµ¯¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤ÎÊ¸¸À¤Þ¤ÇµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
È¬Âå¤µ¤ó¤Î¼Ì¿¿¤òÃ´ÊÝ¤Ë¡Ä¡Ä
¡¡Âè1ÃÆ¤È¤Ê¤ëÈ¬Âå¤µ¤ó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤Í¡×¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢2025Ç¯4·î¤Î¤³¤È¡£¤½¤³¤ËÉÕÏ¿¤È¤·¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢È¬Âå¤µ¤ó¤Î¡Ö°áÉþ¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤ï¤Ê¤¤¼Ì¿¿¡×¡£Åö¿Í¤Ï¤â¤Á¤í¤ó°äÂ²¤Ë¤âÌµÃÇ¤ÇÉÕÏ¿¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤³¤Î¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¡×¤¬³ÆÊýÌÌ¤«¤éÈãÈ½¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤´Â¸ÃÎ¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡2023Ç¯¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿È¬Âå¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯73¡Ë¤Î¾ÓÁü¸¢¤Ê¤É¤Ï¡¢°ä¸À¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ¬Âå¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡õ¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤Ë¤¢¤ë¤Ï¤º¤À¤¬¡¢¤Ê¤¼¥Ë¥å¡¼¥»¥ó¥Á¥å¥ê¡¼¼Ò¤Ë¼Ì¿¿¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡ÏÃ¤Ï1982Ç¯¤Ë¤µ¤«¤Î¤Ü¤ë¡£¤³¤ÎÇ¯¡¢È¬Âå¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÒÆ±À³¤·¤Æ¤¤¤¿T¼Ò¤ÎN¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡Ó¤¬Î©¤Á¾å¤²¤¿¥»¥ó¥Á¥å¥ê¡¼¥ì¥³¡¼¥É¤ËÅÅ·â°ÜÀÒ¤·¤¿¤¬¡¢86Ç¯¤ËN»á¤ÈÊÌ¤ì¤ÆÆüËÜ¥³¥í¥à¥Ó¥¢¤Ø°ÜÀÒ¡£¥Ë¥å¡¼¥»¥ó¥Á¥å¥ê¡¼¼Ò¤ÎÁáÀî´²¼ÒÄ¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢·Ð±ÄÉÔ¿¶¤Ë´Ù¤Ã¤¿¥»¥ó¥Á¥å¥ê¡¼¥ì¥³¡¼¥É¤Ï¸¶È×¸¢¤äÈ¬Âå¤µ¤ó¤Î¼Ì¿¿¤òÃ´ÊÝ¤ËÁáÀî»á¤«¤é1500Ëü±ß¤ò¼Ú¤êÆþ¤ì¤ë¡£·ë¶É¡¢¥»¥ó¥Á¥å¥ê¡¼¥ì¥³¡¼¥É¤Ï99Ç¯¤ËÊÄº¿¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÁáÀî»á¤Ï¤½¤Îº¢¤ËÃ´ÊÝ¤ò¾ù¤ê¼õ¤±¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ª¥¸¤µ¤ó¤Î¡ÈÁê¼ê¡É
¡¡¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¼ê´·¤ì¤¿¼êË¡¤Ç¼Ì¿¿¤ä²»¸»¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿ÁáÀî»á¤È¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¿ÍÊª¤Ê¤Î¤«¡£
¡¡2000Ç¯11·î¡¢½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤¬ÁáÀî»á¤ò·º»ö¹ðÁÊ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦»ö·ï¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£Åö»þ¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±¼Ò¤Î4¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥Õ¥©¡¼¥é¥Ã¥·¥å¡×¤Î¤¦¤Á3¿Í¤¬¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¤·¤Æ¡ÖÂÎ¡×¤òÇä¤ë¤³¤È¤ò¤¢¤Ã¤»¤ó¤µ¤ì¤¿¤È¤·¤ÆÁáÀî»á¤òÁÊ¤¨¤¿¤Î¤À¡£¤³¤ÎºÝ¤Ë¡¢Èï³²ÆÏ¤ò½Ð¤·¤¿¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î°ì¿Í¤¬¾Ú¸À¤¹¤ë¡£
¡Ö¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°Âå¡¢ºî»ìºî¶ÊÂå¡¢¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯Âå¤È100Ëü±ßÃ±°Ì¤Ç·ÐÈñ¤ÎÀÁµá¤¬Íè¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Ê¤¬¤é·üÌ¿¤ËÊÖºÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÂçÈ¾¤ÏÁáÀî¤Î²û¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¡£¤µ¤¹¤¬¤Ë¸Â³¦¤¬¤¤Æ¼¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢·ÀÌó½ñ¤Ë¤Ï¡È¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬²ò»¶¤ò´õË¾¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¼¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡É¤È¤¢¤ê¡¢ÁáÀî¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÃæ¤ËÉ¬¤º°ì¿Í¡¢¼«Ê¬¤Î¸À¤¤¤Ê¤ê¤Ë¤Ê¤ë»Ò¤òÆþ¤ì¤ÆÈ¿ÂÐ¤µ¤»¤ë¡£¤½¤Î¾ì¹ç¡¢¿ôÉ´Ëü±ß¤Î¤ª¶â¤òÊ§¤ï¤Ê¤¤¤È¼¤á¤é¤ì¤Ê¤¤»ÅÁÈ¤ß¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢¶äºÂ¤Î¥é¥¦¥ó¥¸¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤«¤ìÃç²ð¿Í¤Î¥ª¥¸¤µ¤ó¤ò¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤³¤Ç¡¢Áê¼ê¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë»Å¸þ¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡ÁáÀî»á¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¡ÖÂÎ¡×¤òÇä¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö·ÝÇ½³¦¤Ç¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¡×¤È¤¦¤½¤Ö¤¡¢»öÌ³½ê¤ÎÊÉ¤Ë¤Ï·ÝÇ½³¦¤ËÆþ¤Ã¤¿½÷À¤¬¤¤¤«¤¬¤ï¤·¤¤¡È±Ä¶È¡É¤ò¤¹¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÎÌ¡²è¤ÎÀÚ¤êÈ´¤¤¬¤³¤ì¸«¤è¤¬¤·¤ËÅ½¤Ã¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö°¦¿Í¤Ë¤Ê¤ì¡×
¡ÖÁáÀî¤Ë¼ê¤Ê¤º¤±¤é¤ì¤¿»Ò¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë´ÌµÍ²ñ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¤Î°¦¿Í¤ò¤ä¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»Ò¤ÏÀ®¿Í¸þ¤±¤ÎÆ°²è¤Ë¤â½Ð±é¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Â¾¤Î»Ò¤ÏÎ¹¹Ô²ñ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¤«¤é¼Ò°÷°·¤¤¤ÇµëÎÁ¤òÊ§¤¦¤«¤é°¦¿Í¤Ë¤Ê¤ì¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤¦²æËý¤¬¤Ê¤é¤º·Ù»¡¤Ë¶î¤±¹þ¤ó¤À¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¡Ë
¡¡·ë¶É¡¢¼ÒÄ¹¤¬¸À¤¦¤È¤³¤í¤Î¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¡×¤Î¹Ô°Ù¤½¤Î¤â¤Î¤ÏÌ¤¿ë¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¿¤á¹ðÁÊ¤ÏÏÂ²ò¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬µ¯¤³¤·¤¿Ì±»öºÛÈ½¤ÇÌó300Ëü±ß¤ÎÇå½þÈ½·è¤¬²¼¤µ¤ì¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤´Åö¿Í¤Ï¶â¤¬¤Ê¤¤¤È¸À¤¤Ä¥¤Ã¤Æ¡¢100Ëü±ß¤Û¤É¤·¤«Ê§¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¸Î¿Í¤òËÁÆÂ¤¹¤ë¤Ð¤«¤ê¤«¡¢²áµî¤Ë¤â½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÂº¸·¤òÆ§¤ß¤Ë¤¸¤ë¸ÀÆ°¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿ÁáÀî»á¡£º£¸å¤ÎÆ°¸þ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
