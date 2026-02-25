¡Ô¤«¤Ä¤Æ¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤ÏÁ´¾ÃÌÇ¡ÕÃæ´ÝÍº°ì¡¡³èÆ°ºÆ³«¤«¤é1Ç¯¤Ç²ÃÂ®¤¹¤ë¡Ö¥í¡¼¥«¥ë¥¿¥ì¥ó¥È²½¡×
Ê¡Åç¸©¤ÎKFBÊ¡ÅçÊüÁ÷¤¬5·î¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¡Ö³«¶É45¼þÇ¯µÇ° Âç´¶¼Õº×¡ªKFB¤Þ¤Ä¤ê2026¡×¡£2·î24Æü¡¢¤½¤Î¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ËÃæ´ÝÍº°ì¡Ê42¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Æ24Ç¯8·î¤Ë½÷»ÒÂçÀ¸¤È¤Î¥¢¥Ñ¥Û¥Æ¥ëÌ©²ñ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¡¢·ÝÇ½³èÆ°¤ò¶à¿µ¤·¤¿Ãæ´Ý¡£¡Ç25Ç¯1·î¤Ë³èÆ°¤òºÆ³«¤µ¤»¡¢Æ±Ç¯10·î¤«¤é¤Ï¡Ø5»þ¤ËÌ´Ãæ!¡Ù¡ÊTOKYO MX¡Ë¤Ë¿åÍË¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·»Ï¤á¤¿¤¬¡¢´°Á´Éü³è¤Ø¤ÎÆ»¤Ï±ó¤½¤¦¤À¡£
¡Ö¡È¥¢¥ÑÌ©²ñ¡É°ÊÁ°¡¢Ãæ´Ý¤µ¤ó¤Ï¡Ø¥·¥å¡¼¥¤¥Á¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡¢¡ØÄ«¤À¡ªÀ¸¤Ç¤¹Î¹¥µ¥é¥À¡Ù¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¡¢¡Ø²È»ö¥ä¥í¥¦!!!¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¡¢¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ØÁýÅÄµ®µ×¡¦Ãæ´ÝÍº°ì¤Î¤Þ¤¹¤Þ¤ë¤é¤¸¤ª¡Ù¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡Ø¥·¥å¡¼¥¤¥Á¡Ù¤ÇÃæ´Ý¤µ¤ó¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ø¤Þ¤¸¤Ã¤¹¤«¡Ù¤Ï¸½ºß¡¢STARTO ENTERTAINMENT¤Î¸åÇÚ¥¿¥ì¥ó¥È¤¬Âå¤ï¤ê¤ËÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ø²È»ö¥ä¥í¥¦!!!¡Ù¤È¡Ø¤Þ¤¹¤Þ¤ë¤é¤¸¤ª¡Ù¤Ï¡Ç25Ç¯¤ËÈÖÁÈ½ªÎ»¡£¡ØÎ¹¥µ¥é¥À¡Ù¤âÈÖÁÈÂ´¶È¤¬ÌÀ¸À¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢°ÊÁ°¤«¤é»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¼º¤Ã¤¿·Á¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¡Ë
¤½¤ó¤ÊÃæ´Ý¤¬Àº¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ËÁÆ¬¤Î¤è¤¦¤ÊÃÏÊý¤Ç¤Î»Å»ö¤À¡£
¡Ç25Ç¯8·î¡¢ÀÐÀî¸©¤Î¡ÖÏÂÁÒ¥æ¡¼¥¹¥µ¥Ã¥«¡¼Âç²ñ¡×¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤¿Ãæ´Ý¡£¥µ¥Ã¥«¡¼·Ð¸³¼Ô¤È¤·¤Æ»î¹ç¤Î²òÀâ¤âÃ´Åö¤·¤¿¡£
¡ÖºÇ¹âµ¤²¹30ÅÙ¤òÄ¶¤¨¤ë¤Ê¤«¡¢Ãæ´Ý¤µ¤ó¤ÏÌî³°¤ËÁÈ¤Þ¤ì¤¿¤ä¤°¤é¤Î¾å¤Ç²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£1Æü¹ç·×¤Ç4»þ´Ö°Ê¾å²òÀâ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢Èè¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤Ï¸«¤»¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢»î¹ç²ñ¾ì¤ËÃæ´Ý¤µ¤ó¤ò¸«¤ËË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ï2¿Í¤Û¤É¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¡ÊÆ±Âç²ñ¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¥µ¥Ã¥«¡¼¥Õ¥¡¥ó¡Ë
¤µ¤é¤ËÆ±Ç¯8·î30Æü¤«¤é31Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¡¢FBSÊ¡²¬ÊüÁ÷¤Ë¤è¤ë¡ÖÇîÂ¿¤Î¤Þ¤Á¤ò¥¥ì¥¤¤Ë¡ª¹¬¤»¤Î±¿½¦¤¤±¿Æ°¡×¤È¤¤¤¦Ãæ·Ñ¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤âÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡ÖÆ±Ç¯6·î¡¢Ãæ´Ý¤µ¤ó¤ÏÊ¡²¬¤Î¤´ÅöÃÏ¥Ò¡¼¥í¡¼¤¬¼çºÅ¤¹¤ëÇîÂ¿±ØÁ°¤ÎÀ¶ÁÝ³èÆ°¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î±ï¤Ç¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤Ë¤âÅÐ¾ì¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢2·î15Æü¤Ë¥Æ¥ì¥Ó·§ËÜ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¤¨¤¬¤ª·ò¹¯¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë ·§ËÜ¾ë¥Þ¥é¥½¥ó2026¡Ù¤Ë±þ±ç¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÏ¾åÇÈ¥¡¼¶É¤Ç¤Î»Å»ö¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¡¢¸½ºß¤Ï¡È¥í¡¼¥«¥ë¥¿¥ì¥ó¥È²½¡É¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¡£¤«¤Ä¤Æ¤Î¤è¤¦¤ÊÀª¤¤¤Ï¼º¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÃÏÆ»¤Ë»Å»ö¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¿®Íê¤ò²óÉü¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¡Ë
3·î¤Ë¤ÏKAT-TUN¤¬²ò»¶¤·¤Æ1Ç¯¤¬·Ð¤Ä¡£¥½¥í¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤Îº£¸å¤Ï¤¤¤«¤Ë¡½¡½¡£