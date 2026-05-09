やりたいことをやりきる体を作る！ 正しい体力UPで目指せ、脱“虚弱体質”。プチトレをご紹介します。テクノロジーの発達により、ますます便利になる私たちの生活。その裏では、体を動かす機会がどんどん減り、体力も低下の一途…。「イメージがつくと思いますが、身体活動量が減れば、筋肉はどんどん落ちていきます。特に20代、30代の女性はダイエットによる栄養の偏りから筋力低下を起こしている人も少なくありません」そう警告