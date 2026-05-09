以前からチップ製造に関する協議を1年以上にわたって行っていたAppleとIntelが、「IntelによるApple端末向けチップ製造」に関して予備合意に達したことがわかりました。Apple, Intel Have Reached Preliminary Chip-Making Agreement - WSJhttps://www.wsj.com/tech/apple-intel-have-reached-preliminary-chip-making-agreement-69eb9370Apple has brought Trump-backed Intel on board for future chipshttps://appleinsider.com