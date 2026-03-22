フォーシーズは3月18日、千葉県習志野市に開業予定の「イオンモール津田沼South」のレストラン街にて本格蕎麦屋「ソバキチ」をオープンします。■桜海老などを使った季節限定のメニューも同店では、厳選した国産蕎麦の実を店内の石臼で製粉し、製麺までを一貫して行う“挽きたて”“打ちたて”“茹でたて”にこだわった自家製二八蕎麦を提供します。真昆布と国産鰹で丁寧にとった出汁による蕎麦つゆも特徴となっています。春のお