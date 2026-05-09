◇NTTラグビーリーグワン1部第18節静岡42―15横浜（2026年5月9日静岡・ヤマハスタジアム）今季限りで引退の静岡の元日本代表LO大戸裕矢（36）が、現役最後の試合を白星で飾った。後半14分にFLとして出場。直後のスクラムを力強く押して、横浜の反則を連続して誘発。同18分のWTB杉本海斗（24）のトライを生むなど、1万3165人が集まったホームスタジアムのスタンドを沸かせた。試合後のセレモニーでは、主に務めたポジショ