ジャパンネクスト証券運営のＰＴＳ（私設取引システム）において任天堂が急落している。東証の８日の終値と比べ下落率は６％を超えた。任天堂は８日の取引終了後、２６年３月期の連結決算の発表にあわせて、２７年３月期の通期業績予想を開示。売上高予想は２兆５００億円（前期比１１．４％減）、営業利益予想は３７００億円（同２．７％増）、最終利益予想は３１００億円（同２６．９％減）とした。年間配当予想については５７