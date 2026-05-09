兵庫県姫路市の姫路セントラルパークで、アメリカンビーバーの双子の赤ちゃんが誕生し、人気を集めています。 飼育員の手に抱かれているのは、つぶらな瞳が愛くるしいアメリカンビーバーの双子の赤ちゃん。先月末に姫路セントラルパークで生まれました。 お母さんのおっぱいを並んで一生懸命飲んだり、仲良くじゃれあったりと元気いっぱいな２匹。遊び疲れたのか、すやすや眠ってしま