家庭用血圧計で世界トップシェアを持つ大手電機機器メーカー「オムロン」（本社・京都市）に勤務する60代の男性シニア社員（60～65歳の再雇用社員、単年度契約）が、会社からの「週5日勤務から週3日勤務への契約変更」の一方的な要請は収入が大幅に減り実質上の“リストラ通告”にあたるとして、要請の中止・撤回を求め会社に対して団体交渉を申し入れていることが分かった。 男性が加盟する電機・情報ユニオン