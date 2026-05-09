図書館の返却ポストに本を乱暴に投げ込む男性に注意したら、「税金払ってるんで」と一蹴。泣き寝入りかと思いきや、後日図書館側の『静かな反撃』が炸裂しました。 返却ポストに本を“投げ込む”男性 近所の図書館を子ども達と一緒に週に一度は利用する私。 ある日、返却ポストの前で信じられない光景を目にしました。 40代くらいの男性が、10冊近い本をまとめてポストに乱暴に押し込んでいたのです。 バサッ、ドスッと