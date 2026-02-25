¡Ú»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ûµð¿Í¡¦ÂçÀª¡¡¿·µå¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ç¼é¸î¿ÀÌ¾¾è¤ê¡Ö¼«Ê¬¤Î»ý¤ÁÌ£¤È¤Ê¤ë¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡×
¡¡ÂÇ¼Ô¤Î¼ê¸µ¤Ç¾®¤µ¤¯²£¤Ë³ê¤ë1µå¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Îµð¿Í¡¦ÂçÀª¤Î¥é¥¤¥ÖBP¤ÇÀÐ³À¾¡¤ËÅê¤²¤¿½éµå¡£¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤Î¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤Ë¶µ¤ï¤Ã¤¿¿·µå¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¡£¥µ¥Ý¡¼¥È¥á¥ó¥Ð¡¼4¿Í¤ÈÂÐÀï¤··×16µå¡£ÃçÅÄ¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ê¤É°ÂÂÇÀ¤Ïµö¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Ãæ·Ñ¤®¿Ø¤Ë¸Î¾ã¼Ô¤¬Áê¼¡¤®¡¢¼é¸î¿À¸õÊä¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¤Ç¤¹¤¬¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤ò¼è¤ì¤¿¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤Î»ý¤ÁÌ£¤È¤Ê¤ë¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¡×¤È¿·µå¤È¶¦¤ËWBC¤Ë¸þ¤«¤¦¡£Ä¾µå¤È¥Õ¥©¡¼¥¯¤¬¼çÂÎ¤Î±¦ÏÓ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢²£ÊÑ²½¤Îµå¼ï¤ÏÉý¤¬¹¤¬¤ë¡£ÂÐÀïÁê¼ê¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤Ê¤¯¡¢¶ì¼ê¤Êº¸ÂÇ¼Ô¤ÎÆâ³Ñ¤Ë¿©¤¤¹þ¤à¡£¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤Ë¤è¤ë¤È1Æü¤Ç½¬ÆÀ¤·¤Æ¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¡£À¨¤¤¥Ü¡¼¥ë¡×¡£°æÃ¼´ÆÆÄ¤â¡Ö²¿¤À¤¢¤Î¥Ü¡¼¥ë¡©¡×¤È¶Ã¤¡¢ËÜ¿Í¤Ë³ÎÇ§¤¹¤ë¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡27¡¢28Æü¤ÎÃæÆü¤È¤ÎÁÔ¹Ô»î¹ç¡Ê¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¡Ë¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤ÇÅÐÈÄ¤òÍ½Äê¡£ÂçÀª¤Ï¡ÖËèÆü¤¬»É·ãÅª¤ÇÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ð¤Ã¤«¤ê¡£ËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È»öÁ°¹ç½É¤òÁí³ç¤·¡ÖÆüËÜ¤ÎÌîµå¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Èº£Âç²ñ¤Ç¾ÚÌÀ¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£