ミラノ・コルティナ五輪は22日（日本時間23日）に閉会式が行われ、熱戦に幕を下ろした。日本選手団は日本時間24日に成田空港に到着。各テレビ局で凱旋の様子が伝えられたが、そこに映り続けたある商品が話題に。ネット上で「すごい宣伝効果だ」との声が上がった。

フィギュアスケートのペアで金メダルを獲得した三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）らが笑顔で空港を歩いていた。選手たちは荷物をカートで引いていたが、上には日本の総合寝具メーカー「エアウィーヴ」の寝具が。中継の角度からだと「airweave」の文字がよく目立っていた。

TBS系「ゴゴスマ」でも空港到着の様子が放送され、司会の石井亮次アナウンサーも「エアウィーヴ目立ちますね」と驚いていた。予期せぬ宣伝にX上でも「エアウィーヴ、えげつない。すごい宣伝効果だ」「選手が映る度に漏れなく映るエアウィーヴの宣伝効果たるや！」「全員エアウィーヴ持って帰ってる」「寝心地が良いんだろうね」などの声が上がった。

エアウィーヴの寝具は今大会、海外フィギュアスケーターの間でも大好評だった様子。女子のニーナ・ペトロキナ（エストニア）は「この素晴らしい五輪ブランケットをありがとう」と感謝すると、男子のアレクサンドル・セレフコ（エストニア）も「エアウィーヴのFUTONとデュベ（羽毛掛け布団）で熟睡できることに感謝」とインスタグラムに記していた。



（THE ANSWER編集部）