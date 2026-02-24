【2026最新】Amazon 新生活セール目前！アパレルからガジェット、日用品まで注目の50商品
2026年の「Amazon 新生活セール」がいよいよ3月3日からスタートします！今年は対象商品も昨年の3倍となる300万点以上と、過去最大規模で行われる予定。

日用品や飲食料品も幅広くセール対象になるので、新生活の準備や買い替えだけではなく、節約したい人にも大注目のセールです。今回はすでに公開されているセール対象商品の中から、注目の50商品をジャンルに分けてご紹介します。



2026年セールの開催スケジュール


まずは、乗り遅れないようにスケジュールをチェック。人気商品は「先行セール」のうちに在庫切れになる可能性があります。気になる商品は早めに「ウォッチリスト」へ入れて、通知を受け取れるようにしましょう。

先行セール：2026年3月3日（火）0:00〜5日（木）23:59
本セール：2026年3月6日（金）0:00〜9日（月）23:59




1. 超お得。暮らしをスマートに変えるAmazonデバイス


家中のエンタメと利便性を底上げするAmazon自社ブランドの商品は、セールで大幅プライスダウンするので注目です。最新の商品も登場予定。

Amazon

Amazon Echo Dot Max (エコードットマックス)(2025年発売) 【New】Amazon Echo Dot Max (エコードットマックス)(2025年発売) - Alexaスピーカー、部屋中に広がるサウンド、スマートホームハブ内蔵、グレーシャーホワイト

Amazon

FireTV Stick 4K - P Amazon Fire TV Stick 4K Plus | 映画館のような4K体験 | ストリーミングメディアプレイヤー

Amazon

Amazon Fire TV Stick 4K Max(マックス) | Fire TV Stick史上最もパワフル | ストリーミングメディアプレイヤー

Amazon

Amazon Fire HD 10 Amazon Fire HD 10 キッズプロ (10インチ) ギャラクシー 対象年齢6歳から 数千点のキッズコンテンツが1年間使い放題

Amazon

Amazon Echo Show 8 &11 (2025年発売) 【New】Amazon Echo Show 11 (エコーショー11) (2025年発売) - シームレスなデザイン、11インチフルHDスマートディスプレイ with Alexa、空間オーディオ、グラファイト

2. お得なときに手に入れたい！人気の生活家電


東芝のスチームオーブンレンジやデロンギの全自動コーヒーマシンなど、憧れの生活家電もプライスダウン。

COSORI

COSORI コソリ ノンフライヤー 6L大容量 家庭用 エアフライヤー DCモーター 高速 最高温230℃ タイマー air fryer 発酵 揚げ物 ポテト 専用レシピ付き ブラック CAF-DC601

シャープ(SHARP)

シャープ 加湿空気清浄機 シャープ 加湿 空気清浄機 KI-TS50-W プラズマクラスター 25000 浮遊 ・ 付着 ウィルス 花粉 空気浄化 静音 薄型スリム 加湿 600mL/h

東芝(TOSHIBA)

TOSHIBA(東芝) スチームオーブンレンジ 石窯ドーム ER-D70A(W) ホワイト 250℃ 1段調理 フラットテーブル 電子レンジ 赤外線センサー ノンフライ調理 簡単お手入れ 小型 新生活 一人暮らし 二人暮らし ファミリー

スイッチボット(SwitchBot)

SwitchBot CO2センサー 二酸化炭素濃度計 温湿度計 アラーム - スイッチボット デジタル 大画面 高精度 CO2測定器 快適指数 天気予報 時計 卓上 カレンダー スマホ連動 アラート通知 グラフ記録 スマートホーム Alexa Google Home Siriに対応 【冬の換気・乾燥対策】SwitchBot CO2センサー 二酸化炭素濃度計 温湿度計 アラーム - スイッチボット デジタル 大画面 高精度 CO2測定器 快適指数 天気予報 時計 卓上 カレンダー スマホ連動 アラート通知 グラフ記録 スマートホーム Alexa Google Home Siriに対応

De'Longhi(デロンギ)

デロンギ 全自動コーヒーマシン マグニフィカ 全自動で本格的なコーヒーやエスプレッソが楽しめる コーヒーメーカー 全自動コーヒーメーカー エスプレッソマシン コーヒーマシン デロンギ 全自動コーヒーマシン マグニフィカS 全2メニュー 豆挽き コーヒーメーカー エスプレッソマシン ブラック ECAM22112B 【デロンギファミリー登録で3年保証、修理も原則72時間以内対応】

3. 仕事の生産性がアップする、ガジェットやPC周辺機器


自宅での仕事環境やクリエイティブタイムをアップデートしてくれるアイテムがそろっています。普段は手が出しにくいハイスペックな人気機種もセールが狙い目。

Logicool(ロジクール)

ロジクール トラックボールマウス M575 【Amazon.co.jp限定】 ロジクール 静音 ワイヤレス トラックボール マウス M575SPd Bluetooth Logibolt 無線 windows mac iPad OS Chrome トラックボールマウス ブラック M575 M575SP 国内正規品 ※Amazon.co.jp限定 壁紙ダウンロード付き

Razer(レイザー)

Razer Viper V3 Pro ゲーミングマウス ワイヤレス 無線 Focus Pro 35Kセンサー 35000DPI 高速応答 オプティカルスイッチ 6ボタン 【8000Hzドングル同梱・超軽量54g】Razer Viper V3 Pro ゲーミングマウス ワイヤレス 無線 Focus Pro 35Kセンサー 35000DPI 高速応答 オプティカルスイッチ 6ボタン

KIOXIA

キオクシア KIOXIA 内蔵SSD NVMe PCIe Gen5×4 M.2 Type 2280 (最大読込:10,000MB/s) BiCS FLASH 5年保証 EXCERIA G3 SSD-CKxxxN5G3/N【国内正規代理店保証品】 キオクシア KIOXIA 内蔵SSD 1TB NVMe PCIe Gen5×4 M.2 Type 2280 (最大読込:10,000MB/s) BiCS FLASH 5年保証 EXCERIA G3 SSD-CK1.0N5G3/N【国内正規代理店保証品】

Pixio

PSW1S PSW1D モニターアーム シングル デュアル Pixio PS1S Wave Black モニターアーム シングル 黒 ブラック 大型 上下 左右 32インチ 24インチ 27インチ

Sony

ソニー ワイヤレスノイズキャンセリングヘッドホン WH-1000XM4 ソニー(SONY) ワイヤレスノイズキャンセリングヘッドホン WH-1000XM4 : LDAC/Amazon Alexa搭載/Bluetooth/ハイレゾ 最大30時間連続再生 密閉型 マイク付 2020年モデル 360 Reality Audio認定モデル ブラック WH-1000XM4 BM

4. お得なときにまとめ買いしたい日用品・消耗品


日用品や消耗品は「安いうちに、まとめて、家まで届けてもらう」のが新常識。毎日使うものだからこそ、1円でも安く確保しましょう。

アタック

アタック抗菌EX アタック 【大容量】抗菌EX 洗濯洗剤 液体 100日間蓄積した黄ばみもつけ置き級に強力洗浄 つめかえ用 2500ｇ

LISTERINE(リステリン)

LISTERINE(リステリン) トータルケア歯周マイルド ENHYPHENボトル マウスウォッシュ 液体歯磨 低刺激 原因菌殺菌 フレッシュブーケ味 【Amazon.co.jp限定】 LISTERINE(リステリン) リステリン トータルケアプラス 1000ml+100mlセット マウスウォッシュ 液体歯磨 原因菌殺菌(アルコール含む) 医薬部外品 薬用 クリーンミント味

アリエール

アリエール 洗濯洗剤 ジェルボール プロ アリエール 洗濯洗剤 ジェルボール プロ 部屋干し＆スポーツ 部屋干しでもさわやかな香り 詰め替え 100個 [大容量]

NONIO(ノニオ)

NONIO＋ホワイトニング歯磨き粉 【Amazon.co.jp限定】NONIO(ノニオ) プラス ホワイトニング [医薬部外品] ハミガキ 130g×2個+フロス付き 歯磨き粉 高濃度フッ素 (1450ppm配合) 口臭

Dove

Dove ダヴ ボディウォッシュ つめかえ用 2800g Dove(ダヴ) ボディーソープ プレミアムモイスチャーケア 大容量 詰替 8.5個分 2.8kg 瞬間浸透うるおいミルク トリプルセラミド配合 乾燥肌 保湿 濃密泡 【Amazon.co.jp限定】

5. 暮らしをもっと快適に整える生活用品・インテリア


山崎実業のかゆい所に手が届く「tower」シリーズや、収納家具などのインテリアグッズもセール対象に。暮らしの土台を整える名作がそろっています。

Yamazaki(山崎実業)

山崎実業(Yamazaki) マグネット レンジガード 4枚パネル 山崎実業(Yamazaki) マグネット レンジガード 4枚パネル ブラック パネル：W18×D0.7×H32cm(1枚あたり) タワー tower 食洗機対応 1枚ずつ取り外し可能 油はねガード 1457

Yamazaki(山崎実業)

山崎実業(Yamazaki) 密閉 袋ごと 米びつ 5ｋｇ 計量カップ 付 タワー 山崎実業(Yamazaki) 密閉 袋ごと 米びつ 5ｋｇ 計量カップ 付 ホワイト 約W28XD16.5XH28.5cm タワー スリム シンク下 持ち手付き 3375

Luminous(ルミナス)

[ドウシシャ]EL25 棚 ルミナス互換 メタルルミナスラック スチールラック 収納棚 ドウシシャ 棚 ルミナス互換 メタルルミナスラック 幅120 5段 スチールラック 収納棚 幅120×奥行46×高さ180cm 全体耐荷重400kg頑丈 キャスター付き 防錆加工 ポール径25mmパーツ対応 業務用 シェルフ キッチン収納EL25-12185

サンワダイレクト

サンワダイレクト シンプルワークデスク 100-DESKF001_012 サンワダイレクト シンプルワークデスク 幅100cm×奥行60cm モニターアーム対応 組立簡単 パソコンデスク ホワイト 100-DESKF003

EastForce

EastForce 寝れる多機能オフィスチェア ErgoSiesta(エルゴシエスタ) リクライニング145度 720度アームレスト 3Dヘッドレスト 背面高さ調節 座面スライド フットレスト デスクチェア EastForce 寝れる多機能オフィスチェア ErgoSiesta(エルゴシエスタ) リクライニング145度 720度アームレスト 3Dヘッドレスト 背面高さ調節 座面スライド フットレスト デスクチェア ブラック

6. 第一印象に差がつく。春に向けた自分磨きグッズ


清潔感を格上げする基本のお手入れから、自宅でできる最新ケアまで。新年度の出会いに向けて、自信のある自分でいたいですね。

パナソニック(Panasonic)

パナソニック シェーバー パナソニック ラムダッシュPRO 電気シェーバー 5枚刃 【Amazon.co.jp限定】 お風呂剃り可 黒 ES-NLV5X-K

SALONIA(サロニア)

SALONIA EMS リフトブラシ SALONIA サロニア EMS リフトブラシ 電気ブラシ 美顔器 電動頭皮ブラシ リフトアップ 【Amazon.co.jp限定】

パナソニック(Panasonic)

パナソニック ボディトリマー 【Amazon.co.jp 限定】パナソニック ボディトリマー® ボディシェーバー VIO対応 充電式 長さ調整 お風呂剃り可 メンズ ダークシルバー ER-NGKJ3-S

Dyson(ダイソン)

Dyson(ダイソン) ドライヤー Supersonic Dyson(ダイソン) ドライヤー Dyson Supersonic™ヘアドライヤー ニッケル／コッパー (HD08 BNBC AM) 大風量 速乾【Amazon.co.jp限定】【パワフルな風だから、低温なのに速乾】

ファンケル(FANCL)

ファンケル (FANCL) ファンケル (FANCL) メン オールインワン スキンコンディショナー ファンケル (FANCL) メン オールインワン スキンコンディショナー II しっとり 60mL (約30日分) メンズ 無添加 (脂性肌/保湿/エイジングケア)

7. オンオフで活躍。大人の定番ファッションアイテム


トレンドを追うだけでなく、長く愛用できる質の良い定番を。THE NORTH FACEやUNDER ARMOUR、ニューバランスなど人気ブランドが登場予定です。

new balance(ニューバランス)

new balance(ニューバランス) ユニセックス大人 530 MR530 U530 現行モデル メンズ レディーススニーカー MR530KA D 240

THE NORTH FACE(ザ・ノース・フェイス)

[ザ・ノース・フェイス] ジャケット キッズ コンパクト/ノベルティコンパクト/グランドコンパクトジャケット [ザ・ノース・フェイス] ジャケット Compact Jacket ブラック 140

CASIO(カシオ)

[カシオ] 腕時計 カシオ コレクション 【国内正規品】F-108 [カシオ] 腕時計 スタンダード 【国内正規品】F-108WHC-1AJF ブラック

UNDER ARMOUR(アンダーアーマー)

UNDER ARMOUR(アンダーアーマー) トレーニングアウターUAアーマーニット ジョガーパンツメンズ [アンダーアーマー] UA ARMOUR KNIT JOGGER 6007744(001) ブラック XL

TENTIAL

[TENTIAL] BAKUNE スウェット メンズ リカバリーウェア 上下セット 一般医療機器 疲労回復 抗菌機能 血行促進 バクネ 疲労回復パジャマ ルームウェア 部屋着 健康 [TENTIAL] BAKUNE スウェット メンズ リカバリーウェア 上下セット 一般医療機器 疲労回復 抗菌機能 血行促進 バクネ 疲労回復パジャマ ルームウェア 部屋着 健康 ダークグレー L

8. 玄関まで届けてもらえてありがたい！飲食料品


ストックしておきたい飲料やプロテイン、お菓子類もお買い得に。Amazonで注文すれば、まとめて玄関先まで届けてくれるのでとても助かりますよ。

ウィルキンソン

ウィルキンソン アサヒ飲料 タンサン ラベルレス 500ml×32本 [炭酸水]

カゴメ トマトジュース

カゴメ トマトジュース 食塩無添加 200ml紙パック×30本(毎日1本30日分 機能性表示食品 リコピン GABA 血圧 善玉コレステロール)【Amazon.co.jp限定】

い・ろ・は・す（I LOHAS）

[Amazon限定ブランド]CCL い・ろ・は・すラベルレス 2LPET ×8本 ミネラルウォーター 無味

ザバス

ザバス(SAVAS) ソイプロテイン100 ココア味 920g 明治 NEXTBODY【Amazon.co.jp限定】

キットカット

キットカット ハートフルベアー ネスレ キットカット ミニ バラエティパーティーボックス 70枚,チョコレート ※時期によりセット内容に変更あり

9. 外遊びを格上げ。春に向けてそろえておきたいアウトドアグッズ


本格的なアウトドアシーズンが始まる前に、人気ブランドのギアを賢く入手。キャンプ用品も豊富にそろっています。

Coleman(コールマン)

Coleman(コールマン) ホイールクーラー/28QT 26L 保冷力約2日 キャリー キャンプ アウトドア 釣り お花見 部活 強力保冷 頑丈 暑さ対策 Coleman(コールマン) ホイールクーラー/28QT(グレージュ) 26L 保冷力約2日 キャリー キャンプ アウトドア 釣り お花見 部活 強力保冷 頑丈 暑さ対策

Coleman(コールマン)

コールマン(Coleman) 寝袋 パフォーマーIII C5/10/15 快適温度5度/10度/15度 ウォッシャブル 洗濯可 封筒型 連結可能 Coleman(コールマン) 寝袋 パフォーマーIII/C5 封筒型 シュラフ ウォッシャブル 快適温度5度 洗濯可 封筒型 連結可能 キャンプ アウトドア 丸洗い可能 防災 フェス 車中泊 来客用 コンパクト 収納 洗濯機

Coleman(コールマン)

Coleman(コールマン) テント ツーリングドーム ST/LX/LDX キャンプ アウトドア フェス 収納 コンパクト 簡単設営 カンガルーテント ソロキャンプ Coleman(コールマン) テント ツーリングドーム LX 2~3人用 キャンプ アウトドア フェス 収納 コンパクト 簡単設営 カンガルーテント ソロキャンプ

Coleman(コールマン)

コールマン(Coleman) チェア インフィニティチェア リクライニング 折り畳み 3秒設営 Coleman(コールマン) チェア インフィニティチェア リクライニング 折りたたみ 3秒設営 折りたたみ キャンプ 耐荷重100kg 簡単設営 リクライニング機能 コンパクト収納 持ち運び可能

Coleman(コールマン)

Coleman(コールマン) スモーカー コンパクトスモーカー ウッドチップ シルバー 約直径23.5×20.5

10. QOLを上げてくれる、暮らしの名品


人気の「ヒツジのいらない枕」が登場予定。ほかにもティファールの「取っ手のとれる鍋・フライパンセット」やサーモスの真空断熱スープジャーなど、生活の名脇役たちもお見逃しなく。

ヒツジのいらない枕

ヒツジのいらない枕 テンセル枕カバー付 まくら 低反発 高反発 丸洗いOK 安眠枕 寝返り ヒツジのいらない枕 枕 まくら テンセル枕カバー付き 丸洗いOK 高め枕 横向き寝 耐圧分散 寝返り 快眠枕 BIGサイズ ギフト プレゼント 極柔

ティファール(T-fal)

ティファール インジニオ･ネオ 取っ手のとれる 鍋 フライパンセット PFOAフリー 【オンライン限定】 ティファール 取っ手のとれる 鍋 フライパンセット 6点セット ガス火専用 PFOAなどの有害物質不使用 「インジニオ･ネオ フレンチロースト」 こびりつきにくさ長持ち ブラウン L16690

サーモス(THERMOS)

サーモス JEF-00シリーズ 【食洗機対応モデル】 サーモス 真空断熱スープジャー 400ml フォギーイエロー 洗いやすさを追求したパッキン一体構造 まる洗ユニット 洗うパーツ3つでお手入れ簡単 保温保冷 JEF-400 FOY

サーモス(THERMOS)

サーモス JOV-01シリーズ 【食洗機対応モデル】サーモス 水筒 真空断熱ケータイタンブラー キャリーハンドル付き 420ml スモークブラック JOV-421 SMB

BRITA

ブリタ ポット型浄水器 リクエリ ブリタ 浄水器 ポット型 PFOS/PFOA除去試験済 ろ過水容量:1.15L(全容量:2.2L)【日本正規品】リクエリ マクストラプロ ピュアパフォーマンス カートリッジ 1個付

ポイントアップキャンペーン、最大100,000ポイントが当たる大抽選会も


キャンペーンへエントリーして、お買い物対象期間中に合計10,000円（税込）以上を購入、ポイントアップ対象のお買い物をすると、所定のAmazonポイントが還元されます（ポイント期限・上限あり）。

さらに、最大100,000Amazonポイント（期間限定）が当たる大抽選会にも参加できポイントアップを狙えます。

→ ポイントアップキャンペーンのエントリーはこちら



Amazonプライム会員ならもっとお得に！


Amazonプライムは、年額5,900円（税込）または月額600円（税込）で、送料無料をはじめ、様々な特典を楽しめるサービスです。

配送のストレスをゼロに：数千万点の対象アイテムが、お急ぎ便やお届け日時指定便など、追加料金なしでスピーディーに届きます

エンタメを心ゆくまで：話題の映画やドラマが見放題の「Prime Video」、1億曲以上をシャッフル再生で楽しめる「Amazon Music Prime」、さらに「Prime Gaming」など、バラエティ豊かなコンテンツが揃っています

会員だけの特別価格：世界中で開催される「プライムデー」をはじめ、プライム会員限定の特別セールを随時利用できます

→ Prime会員が30日間無料に

→学生は必見。「Prime Student」が6か月間無料に


気になるアイテムは見つかりましたか？人気商品はセール開始直後に売り切れてしまうこともあるので、今のうちに「ほしい物リスト」を活用して、3月3日のスタートダッシュに備えてくださいね。


