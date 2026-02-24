【2026最新】Amazon 新生活セール目前！アパレルからガジェット、日用品まで注目の50商品
2026年の「Amazon 新生活セール」がいよいよ3月3日からスタートします！今年は対象商品も昨年の3倍となる300万点以上と、過去最大規模で行われる予定。
日用品や飲食料品も幅広くセール対象になるので、新生活の準備や買い替えだけではなく、節約したい人にも大注目のセールです。今回はすでに公開されているセール対象商品の中から、注目の50商品をジャンルに分けてご紹介します。
まずは、乗り遅れないようにスケジュールをチェック。人気商品は「先行セール」のうちに在庫切れになる可能性があります。気になる商品は早めに「ウォッチリスト」へ入れて、通知を受け取れるようにしましょう。
先行セール：2026年3月3日（火）0:00〜5日（木）23:59
本セール：2026年3月6日（金）0:00〜9日（月）23:59
家中のエンタメと利便性を底上げするAmazon自社ブランドの商品は、セールで大幅プライスダウンするので注目です。最新の商品も登場予定。
東芝のスチームオーブンレンジやデロンギの全自動コーヒーマシンなど、憧れの生活家電もプライスダウン。
自宅での仕事環境やクリエイティブタイムをアップデートしてくれるアイテムがそろっています。普段は手が出しにくいハイスペックな人気機種もセールが狙い目。
日用品や消耗品は「安いうちに、まとめて、家まで届けてもらう」のが新常識。毎日使うものだからこそ、1円でも安く確保しましょう。
山崎実業のかゆい所に手が届く「tower」シリーズや、収納家具などのインテリアグッズもセール対象に。暮らしの土台を整える名作がそろっています。
清潔感を格上げする基本のお手入れから、自宅でできる最新ケアまで。新年度の出会いに向けて、自信のある自分でいたいですね。
トレンドを追うだけでなく、長く愛用できる質の良い定番を。THE NORTH FACEやUNDER ARMOUR、ニューバランスなど人気ブランドが登場予定です。
ストックしておきたい飲料やプロテイン、お菓子類もお買い得に。Amazonで注文すれば、まとめて玄関先まで届けてくれるのでとても助かりますよ。
本格的なアウトドアシーズンが始まる前に、人気ブランドのギアを賢く入手。キャンプ用品も豊富にそろっています。
人気の「ヒツジのいらない枕」が登場予定。ほかにもティファールの「取っ手のとれる鍋・フライパンセット」やサーモスの真空断熱スープジャーなど、生活の名脇役たちもお見逃しなく。
キャンペーンへエントリーして、お買い物対象期間中に合計10,000円（税込）以上を購入、ポイントアップ対象のお買い物をすると、所定のAmazonポイントが還元されます（ポイント期限・上限あり）。
さらに、最大100,000Amazonポイント（期間限定）が当たる大抽選会にも参加できポイントアップを狙えます。
→ ポイントアップキャンペーンのエントリーはこちら
Amazonプライムは、年額5,900円（税込）または月額600円（税込）で、送料無料をはじめ、様々な特典を楽しめるサービスです。
●配送のストレスをゼロに：数千万点の対象アイテムが、お急ぎ便やお届け日時指定便など、追加料金なしでスピーディーに届きます
●エンタメを心ゆくまで：話題の映画やドラマが見放題の「Prime Video」、1億曲以上をシャッフル再生で楽しめる「Amazon Music Prime」、さらに「Prime Gaming」など、バラエティ豊かなコンテンツが揃っています
●会員だけの特別価格：世界中で開催される「プライムデー」をはじめ、プライム会員限定の特別セールを随時利用できます
→ Prime会員が30日間無料に
→学生は必見。「Prime Student」が6か月間無料に
気になるアイテムは見つかりましたか？人気商品はセール開始直後に売り切れてしまうこともあるので、今のうちに「ほしい物リスト」を活用して、3月3日のスタートダッシュに備えてくださいね。
※上記の商品情報は記事公開時のものです。変更や売り切れ、値段が変更されている可能性もありますので、それぞれの販売ページで詳細をご確認ください
日用品や飲食料品も幅広くセール対象になるので、新生活の準備や買い替えだけではなく、節約したい人にも大注目のセールです。今回はすでに公開されているセール対象商品の中から、注目の50商品をジャンルに分けてご紹介します。
2026年セールの開催スケジュール
まずは、乗り遅れないようにスケジュールをチェック。人気商品は「先行セール」のうちに在庫切れになる可能性があります。気になる商品は早めに「ウォッチリスト」へ入れて、通知を受け取れるようにしましょう。
先行セール：2026年3月3日（火）0:00〜5日（木）23:59
本セール：2026年3月6日（金）0:00〜9日（月）23:59
1. 超お得。暮らしをスマートに変えるAmazonデバイス
家中のエンタメと利便性を底上げするAmazon自社ブランドの商品は、セールで大幅プライスダウンするので注目です。最新の商品も登場予定。
2. お得なときに手に入れたい！人気の生活家電
東芝のスチームオーブンレンジやデロンギの全自動コーヒーマシンなど、憧れの生活家電もプライスダウン。
SwitchBot CO2センサー 二酸化炭素濃度計 温湿度計 アラーム - スイッチボット デジタル 大画面 高精度 CO2測定器 快適指数 天気予報 時計 卓上 カレンダー スマホ連動 アラート通知 グラフ記録 スマートホーム Alexa Google Home Siriに対応 【冬の換気・乾燥対策】SwitchBot CO2センサー 二酸化炭素濃度計 温湿度計 アラーム - スイッチボット デジタル 大画面 高精度 CO2測定器 快適指数 天気予報 時計 卓上 カレンダー スマホ連動 アラート通知 グラフ記録 スマートホーム Alexa Google Home Siriに対応
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
3. 仕事の生産性がアップする、ガジェットやPC周辺機器
自宅での仕事環境やクリエイティブタイムをアップデートしてくれるアイテムがそろっています。普段は手が出しにくいハイスペックな人気機種もセールが狙い目。
4. お得なときにまとめ買いしたい日用品・消耗品
日用品や消耗品は「安いうちに、まとめて、家まで届けてもらう」のが新常識。毎日使うものだからこそ、1円でも安く確保しましょう。
アタック抗菌EX アタック 【大容量】抗菌EX 洗濯洗剤 液体 100日間蓄積した黄ばみもつけ置き級に強力洗浄 つめかえ用 2500ｇ
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
5. 暮らしをもっと快適に整える生活用品・インテリア
山崎実業のかゆい所に手が届く「tower」シリーズや、収納家具などのインテリアグッズもセール対象に。暮らしの土台を整える名作がそろっています。
6. 第一印象に差がつく。春に向けた自分磨きグッズ
清潔感を格上げする基本のお手入れから、自宅でできる最新ケアまで。新年度の出会いに向けて、自信のある自分でいたいですね。
7. オンオフで活躍。大人の定番ファッションアイテム
トレンドを追うだけでなく、長く愛用できる質の良い定番を。THE NORTH FACEやUNDER ARMOUR、ニューバランスなど人気ブランドが登場予定です。
8. 玄関まで届けてもらえてありがたい！飲食料品
ストックしておきたい飲料やプロテイン、お菓子類もお買い得に。Amazonで注文すれば、まとめて玄関先まで届けてくれるのでとても助かりますよ。
9. 外遊びを格上げ。春に向けてそろえておきたいアウトドアグッズ
本格的なアウトドアシーズンが始まる前に、人気ブランドのギアを賢く入手。キャンプ用品も豊富にそろっています。
Coleman(コールマン) スモーカー コンパクトスモーカー ウッドチップ シルバー 約直径23.5×20.5
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
10. QOLを上げてくれる、暮らしの名品
人気の「ヒツジのいらない枕」が登場予定。ほかにもティファールの「取っ手のとれる鍋・フライパンセット」やサーモスの真空断熱スープジャーなど、生活の名脇役たちもお見逃しなく。
ポイントアップキャンペーン、最大100,000ポイントが当たる大抽選会も
キャンペーンへエントリーして、お買い物対象期間中に合計10,000円（税込）以上を購入、ポイントアップ対象のお買い物をすると、所定のAmazonポイントが還元されます（ポイント期限・上限あり）。
さらに、最大100,000Amazonポイント（期間限定）が当たる大抽選会にも参加できポイントアップを狙えます。
→ ポイントアップキャンペーンのエントリーはこちら
Amazonプライム会員ならもっとお得に！
Amazonプライムは、年額5,900円（税込）または月額600円（税込）で、送料無料をはじめ、様々な特典を楽しめるサービスです。
●配送のストレスをゼロに：数千万点の対象アイテムが、お急ぎ便やお届け日時指定便など、追加料金なしでスピーディーに届きます
●エンタメを心ゆくまで：話題の映画やドラマが見放題の「Prime Video」、1億曲以上をシャッフル再生で楽しめる「Amazon Music Prime」、さらに「Prime Gaming」など、バラエティ豊かなコンテンツが揃っています
●会員だけの特別価格：世界中で開催される「プライムデー」をはじめ、プライム会員限定の特別セールを随時利用できます
→ Prime会員が30日間無料に
→学生は必見。「Prime Student」が6か月間無料に
気になるアイテムは見つかりましたか？人気商品はセール開始直後に売り切れてしまうこともあるので、今のうちに「ほしい物リスト」を活用して、3月3日のスタートダッシュに備えてくださいね。
※上記の商品情報は記事公開時のものです。変更や売り切れ、値段が変更されている可能性もありますので、それぞれの販売ページで詳細をご確認ください
※タイムセールの詳細および表示価格についてはタイムセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください
※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります