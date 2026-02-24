【2026年最新】パワーアップした「Amazon 新生活セール」を完全攻略！10万ptが当たる大抽選会も

春はもうすぐそこ。進学や就職といった新しい門出を控え、日々の暮らしをアップデートしたいと考えている方も多いはず。例年この時期の恒例となっている「Amazon 新生活セール」ですが、2026年は例年以上に規模が拡大される見込みです。何がどう変わったのか、特にチェックしておくべきポイントをまとめてご紹介します！

まずは開催スケジュールをチェック

「Amazon 新生活セール」は2026年3月6日（金）〜9日（月）までの4日間開催されます。そして今回は先行セールが3月3日（火）〜5日（木）に開催されるので、合計1週間にわたるビッグイベントとなります。セール前から気になる商品は、Amazonショッピングアプリの「ウォッチリスト」機能を利用すれば、タイムセール開始直前にプッシュ通知でお知らせを受け取ることができて便利ですよ。

ココが違う！2026年「新生活セール」の3大注目ポイント

1.スタートダッシュが肝心！「先行セール」から参加しよう

今年は例年までなかった先行セールが開催されます。人気商品は本番を待たずに売り切れることがあるため、先行セールから積極的に参加しましょう。

2.対象商品が昨年の3倍！驚異の300万点以上

昨年の100万点を大幅に上回る300万点以上が特別価格に。しかも、カスタマーレビュー星3.5以上の厳選されたアイテムが中心なので、安心してお買い物を楽しめます。

3.物価高の強い味方「暮らしの必需品」が主役

今回のテーマは「暮らしの必需品がお買い得」。家電や家具はもちろん、値上がりが続く食料品や日用品もしっかりラインナップされており、家計を強力にバックアップしてくれます。

ポイントアップキャンペーン、最大100,000ポイントが当たる大抽選会も

キャンペーンにエントリーし、期間中に合計10,000円（税込）以上を購入、ポイントアップ対象のお買い物をすると、所定のAmazonポイントが還元されます（ポイント期限・上限あり）。さらに、最大100,000Amazonポイント（期間限定）が当たる大抽選会にも参加でき、ポイントアップを狙えます。詳細、諸条件はキャンペーンページをご確認ください。

人気商品を集めた「新生活ストア2026」がオープン

春の引っ越し・入学・進学・就職など、新生活のスタートに役立つ人気商品を一つに集めた「新生活ストア2026」もオープン。「春のおすすめ家電」、「家具・収納・食器」、「デスクワーク準備」、「DIY」などのテーマ・カテゴリーの商品を幅広く取り揃え、スムーズなショッピングができるのが魅力です。

【24時間限定】人気ブランドが30%OFF以上！「厳選日替わりセール」開催

3月7日（土）正午より、2回にわたる「厳選日替わりセール」がスタート。家電、スポーツ、ベビー用品など、多彩なラインアップが日替わりで登場します。Dyson、Logicool G、パンパース、SALONIAなど、人気ブランドの商品を参考価格から30％以上の割引で購入できるチャンス。各回24時間のみの限定開催なのでお見逃しなく。

開催スケジュール：

※本セールは24時間に満たない場合でも対象商品の在庫がなくなり次第終了する場合がございます。また、予告なく企画内容が変更になる可能性がございます

● 第1弾：3月7日（土）正午〜8日（日）午前11時59分● 第2弾：3月8日（日）正午〜9日（月）午前11時59分

「家電・家具 設置回収サービス」や「ARビュー」機能で、新生活のスタートをサポート

Amazonでは、冷蔵庫や洗濯機、テレビ、家具などの大型商品を対象に、配送から組み立て、設置、不要になった製品の回収までを専門スタッフが一貫して行う「家電・家具 設置回収サービス」を提供。引っ越しや大型家電の買い替え予定の人は要チェックです。また、Amazon「ARビュー」に対応している商品であれば、スマートフォン上で商品を実際の部屋に配置したイメージを確認できますよ。

「Amazon Haul」で、手頃な価格のアイテムを新生活に取り入れる

昨年10月からスタートした「Amazon Haul（ホウル）」は、1,000円以下の商品を含む数十万点の商品の幅広い品揃えが特徴。Amazonショッピングアプリの検索バーに「Haul」あるいは「ホウル」と入力するか、メニューアイコンから「Amazon Haul」を選択することでショッピングができます。

Amazonプライム会員ならもっとお得に！

※上記の商品情報は記事公開時のものです。変更や売り切れ、値段が変更されている可能性もありますので、それぞれの販売ページで詳細をご確認ください

※タイムセールの詳細および表示価格についてはタイムセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください

※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります

Amazonプライムは、年額5,900円（税込）または月額600円（税込）で、送料無料をはじめ、様々な特典を楽しめるサービスです。：数千万点の対象アイテムが、お急ぎ便やお届け日時指定便など、追加料金なしでスピーディーに届きます：話題の映画やドラマが見放題の「Prime Video」、1億曲以上をシャッフル再生で楽しめる「Amazon Music Prime」、さらに「Prime Gaming」など、バラエティ豊かなコンテンツが揃っています：世界中で開催される「プライムデー」をはじめ、プライム会員限定の特別セールを随時利用できます最大100,000ポイントが当たる大抽選会から300万点を超える過去最大級のラインナップまで、今年の「新生活セール」は見逃せないトピックスが目白押し。気になる商品はあらかじめチェックして、万全の体制でセールを迎えましょう！