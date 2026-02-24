三菱鉛筆、LAMY safariに″芯が回ってトガりつづける″シャープ「クルトガ」の機能を搭載
三菱鉛筆は3月13日、「LAMY safari KURUTOGA inside(ラミー サファリ クルトガ インサイド)」(参考価格4,180円)を発売する。
「LAMY safari KURUTOGA inside」(参考価格4,180円)左からブラック、ビスタ、ブルー、イエロー
ドイツ ハイデルベルクに本社を置くC. Josef Lamy GmbHが取り扱うLAMYブランドの商品ラインアップにおいて最も人気のあるLAMY safariシリーズに、"芯が回ってトガりつづける"シャープ「クルトガ」の機能を搭載した新規設計モデルが登場する。
「LAMY safari KURUTOGA inside」(参考価格4,180円)
同シリーズの特長である人間工学に基づくグリップや、軽量かつ耐久性のある樹脂製ボディ、機能的な金属クリップを踏襲しつつ、全体をシームレスでスタイリッシュなデザインに仕上げた。軸色はブラック、ビスタ、ブルー、イエローの4色展開で、選びやすいラインアップとなっている。
「LAMY safari KURUTOGA inside」(参考価格4,180円)
"芯が回ってトガりつづける"機能のクルトガエンジンは、ペン先のブレを抑えた「クルトガ KSモデル」と同様のものを搭載している。ペン先の動きを最大限抑えた機構で筆記時に動きを感じにくいため、書くことに集中できる。
