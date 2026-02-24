韓国出身20歳DF、昨夏退団のFC東京へ電撃復帰…百年構想リーグはJFLへ期限付き移籍
FC東京は24日、U-20韓国代表候補歴を持つDFペク・インファン(20)が忠南牙山FC(韓国2部)から完全移籍加入することを発表した。2026年6月30日まではJFLのアスルクラロ沼津へ期限付き移籍する。
ペクは韓国のチョナンジェイル高から高卒でFC東京に加入し、1年目はツエーゲン金沢へ期限付き移籍した。2年目の昨季はFC東京に復帰するも公式戦の出場はなく、6月に忠南牙山FCへの完全移籍で退団。その後は韓国2部で6試合に出場した。
半年での電撃復帰に際し、FC東京を通じて「ふたたび東京に加入することになりましたペク インファンです。東京に帰ってくることができて嬉しく思います」とコメント。続けて以下のようにコメントしている。
「自分の目標は以前と変わらず東京で試合に出場することですが、今の自分にとって何が一番成長につながるかを考え、アスルクラロ沼津へ期限付き移籍することになりました。さらに成長して、またチームの力になれるよう精一杯頑張ってきます。引き続き、応援よろしくお願いします」
