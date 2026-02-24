半年ぶりに実家に帰省しワンコと久々の再会。いつものことながら、熱烈歓迎が始まったようで…？全身で喜びを表現するワンコの姿が話題を呼び、投稿は56万回再生を突破。「これだから犬は…」「たまんない」「かわいいー！！」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：実家に帰省したら、犬が『いらっしゃい』とお出迎えしてくれて…LOVEが止まらない『熱烈歓迎』】

半年ぶりに実家に帰省！愛犬が…

TikTokアカウント「komugixx」に投稿されたのは、半年ぶりに実家に帰省した投稿主さんが、愛犬である柴犬「コムギックス」さんと再会したときの一コマ。

帰省の楽しみは何といってもコムギックスさんと会えること。ご家族にケージの扉を開けてもらったコムギックスさんは、すぐに投稿主さんの元へ一直線…！『コムちゃん』と名前を呼ばれると、たどり着く前からすでにお耳はぺったんこだったそう。

ちぎれんばかりにしっぽを振りながら、目の前でゴロンと転がるコムギックスさん。再会してすぐにお腹を豪快に見せてくれるなんて、どれだけ愛情深いのでしょう…！

全身で熱烈歓迎♪

コムギックスさんは「クゥ～ンキュゥン」と声にならない声を出しながら、全身でスリスリ甘えてきたといいます。「久しぶりじゃん！」「おかえり！」と言わんばかりの熱烈歓迎にはついつい目頭が熱くなってしまいます。

嬉しすぎて投稿主さんの手をハムっと甘噛みしてしまうシーンも。もうあふれる感情をコントロールできないのかもしれませんね。糸のように細くなってしまったお目目では、投稿主さんの姿は見えていませんが、匂いや声、手の感触はしっかり記憶に残っているのでしょう。

これだからワンコはたまりません♡

コムギックスさんの歓迎の舞は一向に終わりませんが、投稿主さんはずっと優しく受け入れます。嬉しさのあまり落ち着きを失いながらも、決してそばから離れようとしない愛犬…そんな姿は永遠に見ていられるものです。

とはいえ『歓迎は最初だけ』そう語る投稿主さん。しかしながら、そのツンデレっぷりも柴犬さんらしくてグッときてしまいます。

コムギックスさんの盛大な歓迎セレモニーは、「おかえり」と「大好き」がこれ以上ないほど詰まった、最高の再会シーンだったのでした♡

この投稿には「これは可愛すぎ」「柴犬サイコー！」「LOVEが止まらないね」などのコメントが寄せられています。愛犬のお出迎えは無条件に嬉しいものですよね。

投稿主さんの帰省シリーズをもっと見てみたい方は、TikTokアカウント「komugixx」を要チェックです♪

写真・動画提供：TikTokアカウント「komugixx」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております