「ラグザス 侍ジャパンシリーズ ２０２６」ソフトバンク―日本（２３日・ひなたサンマリンスタジアム宮崎）

侍ジャパンの先発・西武の篠原響投手（１９）が２３日、サポートメンバーとして“侍デビュー戦”となった今試合で１回無安打１四球無失点で降板。最速は１５３キロをマークした。第２先発として、西武で昨季先発ローテを守った隅田知一郎投手（２６）が登板した。３月のＷＢＣ本番では普段所属チームで先発を務める投手が中継ぎとして登板する形が多くなると想像され、“予行演習”を行うために、異例の抜てきとなった。

サポートメンバーに選ばれたと知ったのは２０日の朝で、西口監督に呼び出され、思わず「一瞬、２軍かな、と」と降格を覚悟。「いい経験だと思うから投げてこい」と伝えられ、「言われたときはビックリしました」と振り返った。西武の１軍が春季キャンプを行っている宮崎・南郷からこの日合流。ウォーミングアップなどを行い調整した。

福井工大福井から２４年ドラフト５位で西武に入団。ルーキーイヤーの昨季はプロ初登板を含む２試合に登板し、０勝１敗、防御率１０・２９。

ソフトバンク打線を圧倒し、ネットでは「篠原響さん、仕上がりすぎてるやろ」「ＪＡＰＡＮの先発の１９歳篠原響って何者？！ とんでもなくええピッチャーなんですけど」「篠原響エグー」など、驚きの声が相次いだ。