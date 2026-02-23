グッバイUSB-A。僕はこれからUSB-Cと生きていく
もうあんまり使わないしね。
最近、ふと気付いたことがあるんですよ。「USB-Aってあんまり使わないな」って。PCもスマホもタブレットもワイヤレスイヤホンも、USB-C充電のものばかりになりました。
そんなときに愛用のUSB充電器をふと見ると、USB-C×2にUSB-A×1という構成。でも、僕はUSB-Aのケーブルを持ち歩いていません。つまり、このUSB-A端子は使わない。だったら、USB-Cだけの充電器にしたらいいんじゃないか。
そこで見つけたのがこちら。
エレコムのUSB充電器です。こちら合計65W出力で、USB-C×3という構成。うん、これだ。もうUSB-Aはいらないんだ。
1ポートのみ使用時は最大67Wなので、PCの充電にも対応。3ポート同時使用時は、40W＋10W＋10Wで充電できます。充電スピードは若干遅くなりますが、外出先でのながら充電なら十分でしょう。
100W出力のものだとちょっと大きくなりますから、持ち歩き用ならこれくらいのサイズがいいですよね。
USB-Aはもう使わないと感じている方は、買い換えを検討してもいいかもしれませんよ。
エレコム 充電器 合計65W 3ポート Type-C USB PD対応 スイング式プラグ採用 ブラック EC-AC11267BK
3,490円
3,840円
