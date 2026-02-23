この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「茂木健一郎の脳の教養チャンネル」が「#旅ラン 千葉県の幕張から、ラムサール条約登録、「谷津干潟」までの道を走る！！」と題した動画を公開しました。脳科学者の茂木健一郎氏が、千葉県幕張エリアの都市景観と自然を楽しみながら走る「旅ラン」の模様を伝えています。



動画の冒頭、茂木氏は「寒いです、今5度」と白い息を吐きながら幕張メッセ周辺からスタート。1989年に竣工した幕張メッセを見やり、東京オリンピック・パラリンピック取材時の思い出を「懐かしいですね」と振り返ります。

続いて訪れたのはZOZOマリンスタジアム。「佐々木朗希投手がパーフェクトゲームを達成した試合が思い出されますね」と語り、隣接するJFA夢フィールドの緑鮮やかなピッチに感心する様子を見せました。

海岸沿いの「幕張の浜」に出ると、広がる東京湾の景色に「海だね」「気持ちいいよ」と声を弾ませます。その後は内陸側へ進路を取り、イオンモール幕張新都心やコストコホールセールなどの巨大商業施設群を通過。「この辺りは大きなお店が多いよ」と、開発された湾岸エリアのスケール感を実況しながら走り続けます。



新習志野駅周辺を抜け、ついに最終目的地の谷津干潟に到着。住宅街の中に広がる広大な湿地を目にした茂木氏は、「でかいなこれ」と圧倒された様子でつぶやきます。

案内板に記されたカワセミやシギ、チドリなどの水鳥の名前を確認し、ここがラムサール条約登録湿地であることを紹介。「こんな住宅地の真ん中に干潟が残ってるって素晴らしい」と、都市に残された貴重な自然環境の意義を噛み締めていました。



近代的な建築物、賑やかなショッピングエリア、そして静謐な干潟の自然と、多様な表情を持つ幕張から谷津干潟へのルート。休日のランニングや散策コースの参考にしてみてはいかがでしょうか。