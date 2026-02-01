¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹vs¥¦¥©¥ë¥Ð¡¼¥Ï¥ó¥×¥È¥ó »î¹çµÏ¿
¡Ú¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè27Àá¡Û(¥·¥§¥ë¥Ï¡¼¥¹¥È ¥Ñ¡¼¥¯)
¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹ 1-0(Á°È¾0-0)¥¦¥©¥ë¥Ð¡¼¥Ï¥ó¥×¥È¥ó
<ÆÀÅÀ¼Ô>
[¥¯]¥¨¥Ð¥ó¡¦¥²¥µ¥ó(90Ê¬)
<Âà¾ì>
[¥¦]¥é¥Ç¥£¥¹¥é¥Õ¡¦¥¯¥ì¥¤¥Á¡¼(61Ê¬)
<·Ù¹ð>
[¥¯]¥¦¥£¥ë¡¦¥Ò¥å¡¼¥º(15Ê¬)¡¢¥¸¥§¥¤¥Ç¥£¡¼¡¦¥«¥ó¥Ü(31Ê¬)¡¢¥¢¥À¥à¡¦¥¦¥©¡¼¥È¥ó(41Ê¬)¡¢¥Á¥ã¥Ç¥£¡¦¥ê¥¢¥É(67Ê¬)¡¢¥¤¥¹¥Þ¥¤¥é¡¦¥µ¡¼¥ë(90Ê¬+6)
[¥¦]¥é¥Ç¥£¥¹¥é¥Õ¡¦¥¯¥ì¥¤¥Á¡¼2(58Ê¬¡¢61Ê¬)¡¢¥¢¥ó¥É¥ì(90Ê¬+3)
¨¦¥Ñ¥ì¥¹¤¬½ªÈ×ÃÆ¤Ç·àÅª¾¡Íø¡¢1¿ÍÂà¾ì¤ÎºÇ²¼°Ì¥¦¥ë¥Ö¥¹¤«¤é2»î¹ç¤Ö¤êÇòÀ±Ã¥¼è¡Ä¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤Î³ùÅÄ¤Ï¸åÈ¾¤«¤é½Ð¾ì
¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹ 1-0(Á°È¾0-0)¥¦¥©¥ë¥Ð¡¼¥Ï¥ó¥×¥È¥ó
<ÆÀÅÀ¼Ô>
[¥¯]¥¨¥Ð¥ó¡¦¥²¥µ¥ó(90Ê¬)
<Âà¾ì>
[¥¦]¥é¥Ç¥£¥¹¥é¥Õ¡¦¥¯¥ì¥¤¥Á¡¼(61Ê¬)
<·Ù¹ð>
[¥¯]¥¦¥£¥ë¡¦¥Ò¥å¡¼¥º(15Ê¬)¡¢¥¸¥§¥¤¥Ç¥£¡¼¡¦¥«¥ó¥Ü(31Ê¬)¡¢¥¢¥À¥à¡¦¥¦¥©¡¼¥È¥ó(41Ê¬)¡¢¥Á¥ã¥Ç¥£¡¦¥ê¥¢¥É(67Ê¬)¡¢¥¤¥¹¥Þ¥¤¥é¡¦¥µ¡¼¥ë(90Ê¬+6)
[¥¦]¥é¥Ç¥£¥¹¥é¥Õ¡¦¥¯¥ì¥¤¥Á¡¼2(58Ê¬¡¢61Ê¬)¡¢¥¢¥ó¥É¥ì(90Ê¬+3)
¨¦¥Ñ¥ì¥¹¤¬½ªÈ×ÃÆ¤Ç·àÅª¾¡Íø¡¢1¿ÍÂà¾ì¤ÎºÇ²¼°Ì¥¦¥ë¥Ö¥¹¤«¤é2»î¹ç¤Ö¤êÇòÀ±Ã¥¼è¡Ä¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤Î³ùÅÄ¤Ï¸åÈ¾¤«¤é½Ð¾ì