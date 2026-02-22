N¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥Èvs¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë ¥¹¥¿¥á¥óÈ¯É½
[2.22 ¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè27Àá](The City Ground)
¢¨23:00³«»Ï
<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>
[¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È]
ÀèÈ¯
GK 27 ¥·¥å¥Æ¥Õ¥¡¥ó¡¦¥ª¥ë¥Æ¥¬
DF 3 ¥Í¥³¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º
DF 5 ¥à¥ê¡¼¥í
DF 31 ¥Ë¥³¥é¡¦¥ß¥ì¥ó¥³¥Ó¥Ã¥Á
DF 34 ¥ª¥é¡¦¥¢¥¤¥Ê
MF 6 ¥¤¥Ö¥é¥Ò¥à¡¦¥µ¥ó¥¬¥ì
MF 7 ¥«¥é¥à¡¦¥Ï¥É¥½¥ó¡¦¥ª¥É¥¤
MF 8 ¥¨¥ê¥ª¥Ã¥È¡¦¥¢¥ó¥À¡¼¥½¥ó
MF 10 ¥â¡¼¥¬¥ó¡¦¥®¥Ö¥¹¡¦¥Û¥ï¥¤¥È
MF 21 ¥ª¥Þ¥ê¡¦¥Ï¥Ã¥Á¥ó¥½¥ó
FW 19 ¥¤¥´¥ë¡¦¥¸¥§¥º¥¹
¹µ¤¨
GK 18 ¥¢¥ó¥¬¥¹¡¦¥¬¥ó
DF 4 ¥â¥é¡¼¥È
DF 23 ¥¸¥ã¥¤¡¼¥ë¡¦¥¯¡¼¥Ë¥ã
MF 16 ¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥É¥ß¥ó¥²¥¹
MF 22 ¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¤¥¨¡¼¥Ä
MF 24 ¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥Þ¥«¥Æ¥£¡¼
FW 14 ¥À¥ó¡¦¥¨¥ó¥É¥¤¥§
FW 20 ¥í¥ì¥ó¥Ä¥©¡¦¥ë¥Ã¥«
FW 29 ¥Ç¥£¥é¥ó¡¦¥Ð¥¯¥ï
´ÆÆÄ
¥Ó¥È¡¼¥ë¡¦¥Ú¥ì¥¤¥é
[¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë]
ÀèÈ¯
GK 1 ¥¢¥ê¥½¥ó¡¦¥Ù¥Ã¥«¡¼
DF 4 ¥Õ¥£¥ë¥Ò¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥À¥¤¥¯
DF 5 ¥¤¥Ö¥é¥Ò¥Þ¡¦¥³¥Ê¥Æ
DF 6 ¥ß¥í¥·¥å¡¦¥±¥ë¥±¥º
DF 8 ¥É¥ß¥Ë¥¯¡¦¥·¥ç¥Ü¥¹¥é¥¤
MF 10 ¥¢¥ì¥¯¥·¥¹¡¦¥Þ¥Ã¥¯¡¦¥¢¥ê¥¹¥¿¡¼
MF 11 ¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥µ¥é¡¼
MF 17 ¥«¡¼¥Æ¥£¥¹¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º
MF 18 ¥³¡¼¥Ç¥£¡¦¥¬¥¯¥Ý
MF 38 ¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Õ¥é¡¼¥Õ¥§¥ó¥Ù¥ë¥Õ
FW 22 ¥¦¡¼¥´¡¦¥¨¥¥Æ¥£¥±
¹µ¤¨
GK 25 ¥®¥ª¥ë¥®¡¦¥Þ¥Þ¥ë¥À¥·¥å¥Ó¥ê
GK 28 ¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥¦¥Ã¥É¥Þ¥ó
DF 2 ¥¸¥ç¡¼¡¦¥´¥á¥¹
DF 26 ¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¡¦¥í¥Ð¡¼¥È¥½¥ó
DF 47 ¥«¥ë¥Ó¥ó¡¦¥é¥à¥¼¥¤
MF 42 ¥È¥ì¥¤¡¦¥Ê¥¤¥ª¥Ë
MF 68 K. Morrison
FW 14 ¥Õ¥§¥Ç¥ê¥³¡¦¥¥¨¡¼¥¶
FW 73 ¥ê¥ª¡¦¥ó¥°¥â¥Ï
´ÆÆÄ
¥¢¥ë¥Í¡¦¥¹¥í¥Ã¥È
¥Ç¡¼¥¿Äó¶¡:Opta
¢¨Âç²ñ¤Î¸ø¼°µÏ¿¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¢¨Âç²ñ¤Î¸ø¼°µÏ¿¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹