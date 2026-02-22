[2.22 ¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè27Àá](The City Ground)

¢¨23:00³«»Ï

<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>

[¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È]

ÀèÈ¯

GK 27 ¥·¥å¥Æ¥Õ¥¡¥ó¡¦¥ª¥ë¥Æ¥¬

DF 3 ¥Í¥³¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º

DF 5 ¥à¥ê¡¼¥í

DF 31 ¥Ë¥³¥é¡¦¥ß¥ì¥ó¥³¥Ó¥Ã¥Á

DF 34 ¥ª¥é¡¦¥¢¥¤¥Ê

MF 6 ¥¤¥Ö¥é¥Ò¥à¡¦¥µ¥ó¥¬¥ì

MF 7 ¥«¥é¥à¡¦¥Ï¥É¥½¥ó¡¦¥ª¥É¥¤

MF 8 ¥¨¥ê¥ª¥Ã¥È¡¦¥¢¥ó¥À¡¼¥½¥ó

MF 10 ¥â¡¼¥¬¥ó¡¦¥®¥Ö¥¹¡¦¥Û¥ï¥¤¥È

MF 21 ¥ª¥Þ¥ê¡¦¥Ï¥Ã¥Á¥ó¥½¥ó

FW 19 ¥¤¥´¥ë¡¦¥¸¥§¥º¥¹

¹µ¤¨

GK 18 ¥¢¥ó¥¬¥¹¡¦¥¬¥ó

DF 4 ¥â¥é¡¼¥È

DF 23 ¥¸¥ã¥¤¡¼¥ë¡¦¥¯¡¼¥Ë¥ã

MF 16 ¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥É¥ß¥ó¥²¥¹

MF 22 ¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¤¥¨¡¼¥Ä

MF 24 ¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥Þ¥«¥Æ¥£¡¼

FW 14 ¥À¥ó¡¦¥¨¥ó¥É¥¤¥§

FW 20 ¥í¥ì¥ó¥Ä¥©¡¦¥ë¥Ã¥«

FW 29 ¥Ç¥£¥é¥ó¡¦¥Ð¥¯¥ï

´ÆÆÄ

¥Ó¥È¡¼¥ë¡¦¥Ú¥ì¥¤¥é

[¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë]

ÀèÈ¯

GK 1 ¥¢¥ê¥½¥ó¡¦¥Ù¥Ã¥«¡¼

DF 4 ¥Õ¥£¥ë¥Ò¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥À¥¤¥¯

DF 5 ¥¤¥Ö¥é¥Ò¥Þ¡¦¥³¥Ê¥Æ

DF 6 ¥ß¥í¥·¥å¡¦¥±¥ë¥±¥º

DF 8 ¥É¥ß¥Ë¥¯¡¦¥·¥ç¥Ü¥¹¥é¥¤

MF 10 ¥¢¥ì¥¯¥·¥¹¡¦¥Þ¥Ã¥¯¡¦¥¢¥ê¥¹¥¿¡¼

MF 11 ¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥µ¥é¡¼

MF 17 ¥«¡¼¥Æ¥£¥¹¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º

MF 18 ¥³¡¼¥Ç¥£¡¦¥¬¥¯¥Ý

MF 38 ¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Õ¥é¡¼¥Õ¥§¥ó¥Ù¥ë¥Õ

FW 22 ¥¦¡¼¥´¡¦¥¨¥­¥Æ¥£¥±

¹µ¤¨

GK 25 ¥®¥ª¥ë¥®¡¦¥Þ¥Þ¥ë¥À¥·¥å¥Ó¥ê

GK 28 ¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥¦¥Ã¥É¥Þ¥ó

DF 2 ¥¸¥ç¡¼¡¦¥´¥á¥¹

DF 26 ¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¡¦¥í¥Ð¡¼¥È¥½¥ó

DF 47 ¥«¥ë¥Ó¥ó¡¦¥é¥à¥¼¥¤

MF 42 ¥È¥ì¥¤¡¦¥Ê¥¤¥ª¥Ë

MF 68 K. Morrison

FW 14 ¥Õ¥§¥Ç¥ê¥³¡¦¥­¥¨¡¼¥¶

FW 73 ¥ê¥ª¡¦¥ó¥°¥â¥Ï

´ÆÆÄ

¥¢¥ë¥Í¡¦¥¹¥í¥Ã¥È

¥Ç¡¼¥¿Äó¶¡:Opta
¢¨Âç²ñ¤Î¸ø¼°µ­Ï¿¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹