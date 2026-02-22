フィギュアスケート女子の樋口新葉が２２日、ＮＨＫのミラノ・コルティナ五輪ハイライトに出演。盟友である坂本花織からのサプライズメッセージに涙を流した。

樋口は今大会の名場面として、坂本がフリーを滑り終え、涙を流して中野コーチと抱き合う様子に言及。「オリンピックに３大会連続で出場してかけていたと思う。プレッシャーも大きい中、滑り切って、コーチと抱き合っているシーン、ここでいろいろなものから解放されたんだなと思いました」と振り返った。

続けて、ここまでの坂本の競技人生に触れ、「本当に一生懸命、一生懸命、ひとつひとつの試合に心を込めて滑っていた。よく頑張ったなと思います」とうなずいた。

すると、番組ではサプライズとして、銀メダルを獲得した坂本が樋口にメッセージを送る様子を放送。坂本は「新葉ー、日本から応援してくれてありがとう。新葉の強い思いを全日本で受け取って、オリンピックでちょっと悔しい結果になったけど、滑りきることができました。本当にありがとうございます。ノービスの頃から切磋琢磨して戦ってきてくれて、ありがとうございます。おかげさまで幸せなスケート人生でした。落ち着いたらご飯いきましょう」と、笑顔で伝えた。

樋口は感動した様子で、「ああ、びっくりした。びっくりしちゃいました。ありがとうございます」と涙。会って伝えたい言葉を問われ、「ここまで頑張ってきてくれてありがとう。このオリンピックよく頑張ったねーと伝えたいです」とうなずいた。