かまいたち濱家、謎のX動画→2週間以上後に理由が判明 ファンも安堵「やっとわかった」
22日放送のフジテレビ系バラエティー『千鳥の鬼レンチャン』（後7：00）では、人気企画｢サビだけカラオケ｣を届けた。その中で、かまいたち・濱家隆一が放送の2週間以上前に自身のXにアップしていた“ある動画”の答え合わせが行われたことが話題になっている。
【写真】やっとわかった！かまいたち濱家がアップしていた謎のX動画
抜群の歌唱力とルックスで人気の青山新が初参戦。彩青や新浜レオンら、若手演歌歌手たちの不甲斐ない結果を払拭すべく、「歌に真っすぐ青新GO」を合言葉に、男性演歌歌手初の「初陣鬼レンチャン達成」という快挙を目指した。
その中で話題となったのが、徳永ゆうきが自身の楽曲を「プッシュ」する動画のアップをかまいたちへ呼びかけていたこと。相方の山内健司は、その約束を守って「プッシュ動画」を上げていたが、濱家は「あげんの忘れてた」とつぶやき、千鳥からツッコミが入った。
青山が今回7曲目で終了したことを受け、千鳥が再び濱家にプッシュ動画をアップするように促し、大悟が「（プッシュ動画ではなく）『青新GO』だけでもええかもな」と提案。濱家が「ちょっとまってください、このオンエア前に？」と確認すると、大悟が「オンエア前に（笑）」と応じて、番組が終了した。
こうした流れを踏まえて、濱家が5日に自身のXで上げた動画を見ると、最後に突如「青新GO！」と発していることが確認できる。ファンからは早速「やっと意味がわかった」「謎が解けた」などといった感想が相次いで寄せられている。
