熊本vs北九州 スタメン発表
[2.22 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第3節](えがおS)
※13:00開始
主審:大穂祐太
<出場メンバー>
[ロアッソ熊本]
先発
GK 1 佐藤史騎
DF 5 小林慶太
DF 6 岩下航
DF 24 李泰河
MF 8 上村周平
MF 19 渡邉怜歩
MF 22 松田詠太郎
MF 27 根岸恵汰
MF 41 大本祐槻
FW 7 藤井皓也
FW 11 ベ・ジョンミン
控え
GK 23 佐藤優也
DF 2 黒木晃平
DF 3 大西遼太郎
DF 35 伊藤颯真
MF 17 永井颯太
MF 25 那須健一
MF 39 青木俊輔
FW 10 鹿取勇斗
FW 18 半代将都
監督
片野坂知宏
[ギラヴァンツ北九州]
先発
GK 41 杉本光希
DF 2 奈良坂巧
DF 22 生駒仁
DF 28 木實快斗
DF 30 福森健太
MF 8 吉長真優
MF 24 平松昇
MF 25 坪郷来紀
MF 40 官澤琉汰
FW 18 渡邉颯太
FW 29 高昇辰
控え
GK 1 伊藤剛
DF 4 長谷川光基
DF 23 前田稜太
MF 17 岡野凜平
MF 51 坂下湧太郎
FW 9 河辺駿太郎
FW 19 吉原楓人
FW 37 吉田晃盛
監督
増本浩平
