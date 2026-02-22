[2.22 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第3節](えがおS)

※13:00開始

主審:大穂祐太

<出場メンバー>

[ロアッソ熊本]

先発

GK 1 佐藤史騎

DF 5 小林慶太

DF 6 岩下航

DF 24 李泰河

MF 8 上村周平

MF 19 渡邉怜歩

MF 22 松田詠太郎

MF 27 根岸恵汰

MF 41 大本祐槻

FW 7 藤井皓也

FW 11 ベ・ジョンミン

控え

GK 23 佐藤優也

DF 2 黒木晃平

DF 3 大西遼太郎

DF 35 伊藤颯真

MF 17 永井颯太

MF 25 那須健一

MF 39 青木俊輔

FW 10 鹿取勇斗

FW 18 半代将都

監督

片野坂知宏

[ギラヴァンツ北九州]

先発

GK 41 杉本光希

DF 2 奈良坂巧

DF 22 生駒仁

DF 28 木實快斗

DF 30 福森健太

MF 8 吉長真優

MF 24 平松昇

MF 25 坪郷来紀

MF 40 官澤琉汰

FW 18 渡邉颯太

FW 29 高昇辰

控え

GK 1 伊藤剛

DF 4 長谷川光基

DF 23 前田稜太

MF 17 岡野凜平

MF 51 坂下湧太郎

FW 9 河辺駿太郎

FW 19 吉原楓人

FW 37 吉田晃盛

監督

増本浩平