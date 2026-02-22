山本桜大が開幕戦から3試合連続ゴールを決めた

RB大宮アルディージャは2月21日、明治安田J2・J3百年構想リーグ第3節で福島ユナイテッドFCと対戦し、6-0で大勝した。

この試合でFW山本桜大が開幕から3試合連続ゴールを記録。「抜群の存在感」「完全に波乗ってるな」など、注目を集めている。

J1の柏レイソルからRB大宮に期限付き移籍中の山本は、開幕節の松本山雅FC戦でゴールをマークすると、第2節の北海道コンサドーレ札幌戦では1ゴール1アシストを記録。続く福島戦では後半32分、左サイドからのクロスをゴール前で押し込み、3戦連発となる得点を挙げた。最終的に福島から6ゴールを奪って快勝した。

昨季はレノファ山口に所属し、J2リーグ最終節のRB大宮戦で2ゴールを記録。昨季から数えると4試合連続ゴールとなった。SNS上でも「また決めた」「完全に波乗ってるな」「直ぐにでも戻ってきて」「全部上手いな」「あまりにもさすがすぎる」「今日も抜群の存在感」など多くのコメントが寄せられ、特別大会で輝くを放つプロ4年目の21歳に熱視線が注がれていた。（FOOTBALL ZONE編集部）