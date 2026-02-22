職場の裏表が激しい人にイライラする人は多い。どうすればこのストレスに対処できるのか。心理学者の榎本博明さんは「そのイライラを話す相手や吐き出し方に気を付けてほしい。やり方を間違えると、心も体も静かに壊れていってしまう」という――。（第3回）

■裏表人間にイライラしない予防策と注意点

裏表の使い分けがうまい人は、陰でこき下ろしている相手に対しても、面と向かうと感じよく振る舞ったりする上に、人の気持ちをくすぐるのが上手なため、案外「いい人」と思い込んでいる人がいたりする。それが少数派ならよいが、日常的にかかわる人たちが裏の顔に気づいていない場合、「なぜ気づかないのだ」とイライラしたりして、とても大きなストレスになる。

実際、多くの職場で裏表人間が成功しているのは、裏の顔を知らない人があまりにも多いからに他ならない。そのような状況になるのを防ぐのは難しいが、予防策としては、信頼関係が成り立っている同僚や先輩に実情を話し、その人のことを知っておいてもらうのがよいだろう。こちらのことを信頼してくれている相手なら、意外ではあっても信じてくれるはずだ。それが別の人にも伝わることも期待できる。

ただし、言う相手は慎重に選ぶ必要がある。うまくいけば危険な裏表人間を警戒する包囲網を張ることができるが、こちらよりも向こうとの心理的距離が近いと、こちらが嫌な人物と思われ逆効果になる。そうなったらますます大きなストレスに苛まれることになってしまう。

■相談相手を誤ることの危険性

なかには裏表の使い分けが非常に巧みな人物に、部署全体が操られていることもある。その場合は、うっかりその人物の裏表について話すと、こちらがダメージを被ることになりかねない。そのような状況では、職場に包囲網を張るのは諦め、職場外の人間関係の中でその人物の嫌らしさについてわかってもらい、うまくストレスを解消していくことが大事である。

こちらの気持ちをわかってくれて、話を聞いてくれる相手がいると、ストレスが軽減され、気持ちが楽になる。このように助けになるような人間関係を「ソーシャルサポート」という。ソーシャルサポートは、ストレスの影響を緩和する重要な要因と言える。ソーシャルサポートには、「道具的サポート」と「情緒的サポート」がある。

道具的サポートとは、ストレスとなっている問題を解決するための方法をアドバイスしたり、必要な情報を提供したりすることである。情緒的サポートとは、直接の問題解決には役立てなくても、話を聞いてあげたり、共感したり、励ましたりすることである。

問題を解決できなくても、この場合であれば嫌らしい裏表人間が活躍している状況を改善できなくても、親身になって話を聞いてもらうだけで気持ちが軽くなるので、厳しい現実を前向きに生き抜くには、情緒的サポートはとくに重要である。

■人間関係の良好さが健康状態にも影響する

ソーシャルサポートがストレスによる悪影響を緩和する効果をもつことは、多くの研究によって証明されている。たとえば、ガン患者を対象にした研究において、週に1回、1年間、闘病中の気持ちを語り合ったり、病気への対処法について話し合ったりした人たちは、そのようなことをしなかった人と比べて、心理的苦痛が軽減され、軽度の痛みが改善され、平均生存期間も長いことが示されている。

糖尿病患者についての研究では、ソーシャルサポートのネットワークが乏しい患者ほど、病気を克服しようという意欲が乏しく、健康維持のための対処行動を取ることが少ないことが報告されている。ソーシャルサポートの少ない人ほど、風邪にかかる率が高いことも示されている。

ポジティブな人間関係が健康増進効果をもつことも証明されている。配偶者や友だちとの関係のポジティブな度合いを測定し、過去1年間に医師の診断を受けた疾病数、過去日間の症状の頻度、全体的健康度の主観的評価について調べたところ、いずれの指標をみても人間関係がポジティブであるほど健康状態が良好であることが確認されている。

■なぜ「話すこと」が心を救うのか

また、サポートをしてくれる友だちがいることがポジティブな気分を促進することがわかっているが、ストレスにさらされた場合も、その経験や気持ちを友だちに話すことができればネガティブな気分が緩和されることが確認されている。

このようにソーシャルサポートがストレス軽減効果をもつことには、気になっていることを率直に話せることが大いに関係していると考えられる。そこで重要なのは、自己開示できる相手をもつことである。

自己開示とは、自分の思いを率直に語ることだが、自己開示できる相手をもつのは容易ではない。日頃からよく喋っている職場の仲間であっても、言いにくいことがあるものだし、遠慮もあるし、何でも率直に自己開示できるわけではない。自己開示には、「カタルシス効果」や「自己明確化効果」がある。

胸の内に溜め込んだ思いを吐き出すと気持ちがスッキリするが、それがカタルシス効果である。腹が立つことがあったり、悔しいことがあったりするとき、だれかに話すとスッキリする。悩みごとがストレスになっているときも、悩んでいることをだれかに話すことで気持ちが楽になる。問題が解消することがなくても、自己開示することで気持ちがスッキリする。これがカタルシス効果である。

■「打ち明けない」ことの健康リスク

また、自分の思いを人に話しているうちに、自分の中のモヤモヤがはっきり形をとってくることがある。心の中に渦巻いている自分の思いを率直に語ることで、自分が何にムシャクシャしているのか、何が不満なのか、何を苦痛に思っているのか、何を求めているのかが徐々に見えてきたりする。これが自己明確化効果である。

だれにも自己開示をしないことが、ストレスの心身への悪影響につながっていると考えられるが、心理学者ペネベイカーは、自己開示の効用に関する多くの実験的研究を行っている。その結果、心の傷になるような衝撃的な出来事についてだれにも打ち明けたことのない人たちには、身体的な病気や心理的障害が生じやすいことを見出している。

また、配偶者の死を経験した人では、そのことについて友だちに話している人より話していない人の方が、病気にかかる率が高く、その死にまつわる嫌な思いが頭から離れない傾向があることもわかっている。このように、自己開示できる相手がいないとストレスによるダメージを軽減することができず、自己開示できる相手がいるだけでストレスを緩和することができることは、科学的に証明されている。

■書くことで心を整える筆記開示の驚くべき効果

率直に自己開示し合える人間関係をもつことがいかに大切かがわかるはずだ。そうは言っても、自己開示できる相手がいないこともあるだろう。また、内容によっては、人には言いにくいことや言いたくないこともあるだろう。たとえば、嫌らしい裏表人間に腹が立って仕方がないのに、その実態をやたらと同僚に言うわけにもいかない、というようなこともあるかもしれない。

そのようなときに有効なのが筆記開示だ。人に自己開示する代わりに、日記のようにノートに自分の思いを書き記すのである。たとえば、腹が立つこと、ムシャクシャする思い、気になっていること、不安な思い、悩んでいることなどを紙に書く。筆記による自己開示にもカタルシス効果や自己明確化効果があることが、心理学の研究によって確認されている。

ペネベイカーは、心の傷になるような衝撃的な出来事やそれにまつわる思いについて書かされた人は、ささいなことを書かされた人よりも、書いた直後の時点では血圧が高く、否定的な感情に支配されがちであるものの、6カ月後の時点では逆により健康であることを見出している。

自分にとってショックな出来事を記述すると、一時的には嫌な気分になる。しかし、自己開示によるカタルシス効果や自己明確化効果が働き、気分がスッキリするとともに、自分を冷静に見つめ直せるようになる。その結果、長期的にみれば健康に好ましい影響をもたらすのである。

■紙とペンだけでできる最強のメンタルケア

ペネベイカーたちは、短いエッセイを4日連続で書かせるという実験も行っている。その結果、心の傷になるような衝撃的な出来事にまつわる気持ちを書いた人は、取るに足らない事柄を書いた人と比べて、その後の6週間に病気のために健康管理センターを訪れることが少ないことがわかった。

榎本博明『裏表がありすぎる人』（幻冬舎新書）

慢性関節リウマチ患者や喘息患者に筆記による自己開示をさせる臨床的介入実験でも、どちらの患者の症状も著しく改善したことが報告されている。心身に臨床的な問題を抱える人々を対象に行われた、筆記による自己開示の効果に関する多くの実験でも、筆記により自分の感情を開示することが症状を改善する効果をもつことが確認されている。

このように、自分の経験やそれにまつわる思いを書き記すことで、カタルシス効果によって気分がスッキリしたり、自己明確化効果によって感情に巻き込まれず冷静に自分を見つめられるようになったりする。

その結果、ストレスが緩和され、心の健康が保たれやすいことがわかっている。したがって、裏表人間によるストレスを軽減するためにも、気になることを遠慮なく話せる相手をもつことが大切である。そうした相手がいない場合には、筆記開示によってストレスを軽減できることは覚えておきたい。

心理学博士 榎本 博明