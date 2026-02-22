ルイ・ヴィトンジャパン元社長の父、アメリカ人ジャーナリストの母を持つ、モデルの藤井サチさん（28）が自身のYouTubeで姉・仁奈さんと出演。美しすぎる「姉妹ショット」が話題となっています。



【写真】「最強姉妹！」藤井サチと仁奈の2ショット

仁奈さんはアメリカの映画やCMなどに出演しており、サチさんは「今日はお姉ちゃんのニイナに観光客に使える英語を教えてもらいましたっ」とコメントを付けて動画を公開しました。定期的に姉妹で動画に出演しており、英語や旅行Vlog、アメリカ事情に関するQ＆Aなど様々なコンテンツを届けています。



またサチさんは自身のインスタグラムにも姉との2ショットを公開しており、美しすぎる姉妹の姿にSNSでは「本当に素晴らしすぎる美貌」「最強姉妹！」「ニイナさん、昔からほんとに綺麗〜」「姉妹英語シリーズ大好き」「藤井家眩しいです…」などの声が寄せられています。



父の藤井清孝さんは東大卒業後、マッキンゼーに入社し、ハーバード大学MBAを取得しました。ニューヨークの投資銀行ファーストボストン・コーポレーションで大型M&Aを手掛け、ルイ・ヴィトンジャパンのプレジデント&CEOを務めた。母はアメリカ人ジャーナリストで日本外国特派員協会元会長ルーシー・バーミンガムさん。