µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Î¾¾±ºÍª¿¿»á¤¬¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯Å·µ¤¡×¤ÇÆ°²è¡Ö¡Ú½Õ¤ÎÍò¡Û23Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÁ°ÀþÄÌ²á¡¡±«É÷¶¯¤Þ¤ê¹ÓÅ·¤â¡¡²«º½¤âÈôÍè¤«¡×¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£2·î22Æü¤«¤é23Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÄãµ¤°µ¤ÈÁ°Àþ¤¬ÄÌ²á¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡Ö½Õ¤ÎÍò¡×¤È¤Ê¤ê¡¢¹­ÈÏ°Ï¤Ç¤Î·ã¤·¤¤É÷±«¤ä¡¢µ¤²¹¾å¾º¤ËÈ¼¤¦Í»ÀãºÒ³²¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï²«º½¤ÎÈôÍè¤Ë·Ù²ü¤¬É¬Í×¤À¤È²òÀâ¤·¤¿¡£

¾¾±º»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÂçÎ¦ÉÕ¶á¤Ë¤¢¤ëÄãµ¤°µ¤¬È¯Ã£¤·¤Ê¤¬¤éÆüËÜ³¤¤òËÌ¾å¤·¡¢¤½¤³¤«¤é¿­¤Ó¤ë´¨ÎäÁ°Àþ¤¬23Æü¤ÎÌÀ¤±Êý¤Ë¤«¤±¤ÆÆüËÜÎóÅç¤òÄÌ²á¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤À¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ÎºÝ¡¢Æî¤«¤éÃÈ¤«¤¯¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤¬¶¯¤¯Î®¤ì¹þ¤à¤¿¤á¡¢Âçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬Èó¾ï¤ËÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡ÖÊ¿ÃÏ¤Ç¤Ï±«¤È¤Ê¤ê¡¢ËÌ³¤Æ»¤ÎÉ¸¹â¤Î¹â¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤ÏÀã¤¬¹ß¤ë¡×¤È¾¾±º»á¤Ï½Ò¤Ù¡¢¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿±«¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀÑÀãÃÏ°è¤Ç¤ÏÀã¤¬½Å¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÍîÀã¤ä¤Ê¤À¤ì¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£ÆÃ¤ËËÌ³¤Æ»¤«¤éËÌÎ¦¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤Ç¤Ï¡Ö¤Ê¤À¤ìÃí°ÕÊó¡×¤ä¡ÖÍ»ÀãÃí°ÕÊó¡×¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃÏ°è¤â¤¢¤ê¡¢½½Ê¬¤ÊÃí°Õ¤¬É¬Í×¤À¡£

¤Þ¤¿¡¢Á°ÀþÄÌ²á»þ¤Ë¤ÏÉ÷¤â¶¯¤Þ¤ê¡¢ÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö½Õ°ìÈÖ¡×¤¬¿á¤¯²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¾¾±º»á¤Ï¡¢È¯Íë³ÎÎ¨¤Î¿Þ¤ò¼¨¤·¤Ê¤¬¤é¡ÖÎµ´¬¤Ê¤É¤Î·ã¤·¤¤ÆÍÉ÷¡¢ð»¡Ê¤Ò¤ç¤¦¡Ë¤Î¤ª¤½¤ì¤â¤¢¤ë¡×¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤¿¡£23Æü¤ÎÆüÉÕ¤¬ÊÑ¤ï¤ëº¢¤«¤é¶áµ¦¡¢Åì³¤¡¢ËÌÎ¦¤Ê¤É¤ÇÂçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ê¡¢´ØÅì¤Ç¤âÄ«Êý¤Ë¤«¤±¤ÆÃí°Õ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£
Á°Àþ¤¬ÄÌ²á¤·¤¿¸å¤Ï°ì»þÅª¤ËÀ¾¹âÅìÄã¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¾¾±º»á¤Ï¡ÖÀ¾ÆüËÜ¤òÃæ¿´¤ËÂçÎ¦¤«¤é²«º½¤¬ÈôÍè¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÍ½Â¬¡£±«¾å¤¬¤ê¤Ç²ÖÊ´¤ÎÈô»¶¤âÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢²«º½¤¬²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¥¢¥ì¥ë¥®ー¾É¾õ¤¬°­²½¤¹¤ë·üÇ°¤â¤¢¤ë¤È¤·¤¿¡£

¾¾±º»á¤Ï¡¢º£²ó¤Î¹ÓÅ·¤¬Ã±¤Ê¤ë±«É÷¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢Í»ÀãºÒ³²¤ä²«º½¤È¤¤¤Ã¤¿Ê£¹çÅª¤ÊÍ×ÁÇ¤ò´Þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¡£¡Ö½Õ¤ÎÍò¡×¤Ë¤è¤ë¸òÄÌµ¡´Ø¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ä¡¢µÞ¤ÊÅ·¸õ¤ÎÊÑ²½¤ËÈ÷¤¨¤ë¤è¤¦Â¥¤·¡¢²òÀâ¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£

