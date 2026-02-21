THE FRANK VOX¡¢¿·¶Ê¡Ö¤«¤µ¤Ö¤¿¡×Àè¹ÔÇÛ¿®·èÄê¡Ü¤Ê¤ó¤ÐHatch¥ï¥ó¥Þ¥ó¤è¤ê¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È±ÇÁü¸ø³«
THE FRANK VOX¤¬¡¢¿·¶Ê¡Ö¤«¤µ¤Ö¤¿¡×¤ò3·î18Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ö¤«¤µ¤Ö¤¿¡×¤Ï5·î20Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØVOX LETTER £²¡Ù¤«¤é¤ÎÀè¹ÔÇÛ¿®¥·¥ó¥°¥ë¶Ê¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¼«¿È¤¬ºî»ì¡¦ºî¶Ê¤ò¼ê¤¬¤±¡¢ÊÔ¶Ê¤òGouya Iwanari¤¬Ã´Åö¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¼¨¤¹ÄÌ¤ê¡È¤«¤µ¤Ö¤¿¡É¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¡¢½ý¤ä³ëÆ£¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÁ°¤Ø¿Ê¤â¤¦¤È¤¹¤ë¿´¾ð¤òÉÁ¤¤¤¿¡¢¤ä¤µ¤·¤¯¤âÎÏ¶¯¤¤±þ±ç²Î¤À¡£
¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢Èà¤é¤¬Âçºå¤Ê¤ó¤ÐHatch¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ÎBlu-ray¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È±ÇÁü¤âÈà¤é¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£Æ±¸ø±é¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤¬ÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤ëÂçºå¾ë¥Û¡¼¥ë¸ø±é¤ò¸«¿ø¤¨¤¿½ÅÍ×¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢´ÑµÒ¤È¤Î°ìÂÎ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÎÌÏÍÍ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¤ÎÀª¤¤¤ò¶¯¤¯°õ¾ÝÉÕ¤±¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÇÛ¿®¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤«¤µ¤Ö¤¿¡×
2026Ç¯3·î18Æü¡¡ÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È
¢¨5·î20Æü(¿å)È¯Çä ¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØVOX LETTER £²¡Ù¤è¤êÀè¹ÔÇÛ¿®
pre-add/pre-save
https://THE-FRANK-VOX.lnk.to/kasabuta_paps
◾︎Blu-ray¡ØÉ¬»à¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¡ª¤Ê¤ó¤Ð¥Ï¥Ã¥Á¡ª¡Á³ð¤¨¤¿¤ê¤Þ¤¹¡ªÂçºå¾ë¥Û¡¼¥ë¡Á @¤Ê¤ó¤ÐHatch¡Ù
2026/2/22È¯Çä
\7,500(ÀÇ¹þ)
Í½Ìó¡§http://tfv-onlineshop.com
¢£THE FRANK VOX¡ÖRYO¹Í°Æ¡ª¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡×¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼
¡ãStationhead³«ºÅ¾ÜºÙ¡ä
Æü»þ¡§ 2026Ç¯02·î21Æü(ÅÚ) 20:30¡Á
https://www.stationhead.com/thefrankvox
◾︎¡ãVOX LETTER TOUR 2026 ¡Á¤¢¤Ê¤¿¤Î³¹¤Þ¤ÇÄ¾Á÷ÊØ¡ªÇÛÃ£¥Ð¥Ã¥°¥Ñ¥ó¥Ñ¥óÊØ¡Á¡ä
06/06¡ÊÅÚ¡Ë¹áÀî¡§¹â¾¾Sound Space Rizin¡Ç
06/13¡ÊÅÚ¡Ë·²ÇÏ¡§Á°¶¶DYVER
06/14¡ÊÆü¡Ëºë¶Ì¡§HEAVEN¡ÇS ROCK ¤µ¤¤¤¿¤Þ¿·ÅÔ¿´ VJ-3
06/27¡ÊÅÚ¡Ë¹Åç¡§LIVE VANQUISH
06/28¡ÊÆü¡Ë²¬»³¡§²¬»³CRAZYMAMA KINGDOM
07/04¡ÊÅÚ¡ËÀÅ²¬¡§LiveHouseÉÍ¾¾ÁëÏÈ
07/05¡ÊÆü¡Ë´ôÉì¡§´ôÉìClub-G
07/11¡ÊÅÚ¡Ë¼¢²ì¡§¼¢²ìU¡úSTONE
07/12¡ÊÆü¡Ë»°½Å¡§»ÍÆü»ÔCLUB ROOTS
09/05¡ÊÅÚ¡Ë¿·³ã¡§¿·³ãCLUB RIVERST
09/06¡ÊÆü¡ËÀÐÀî¡§¶âÂôGOLD CREEK
09/19¡ÊÅÚ¡ËÅìµþ¡§Shibuya WWW
09/21¡Ê·î½Ë¡ËµþÅÔ¡§KYOTO MUSE
09/22¡Ê²Ð½Ë¡ËÆàÎÉ¡§ÆàÎÉNEVER LAND
09/26¡ÊÅÚ¡ËµÜ¾ë¡§ÀçÂæLIVE HOUSE enn 2nd
09/27¡ÊÆü¡ËÊ¡Åç¡§·´»³PEAK ACTION
10/03¡ÊÅÚ¡Ë¿À¸Í¡§¿À¸ÍVARIT.
10/10¡ÊÅÚ¡Ë¿ÀÆàÀî¡§SUPERNOVA KAWASAKI
10/11¡ÊÆü¡Ë°¦ÃÎ¡§Ì¾¸Å²°¥¯¥é¥Ö¥¯¥¢¥È¥í
10/17¡ÊÅÚ¡ËËÌ³¤Æ»¡§»¥ËÚCrazyMonkey
10/24¡ÊÅÚ¡ËÆÊÌÚ¡§HEAVEN¡ÇS ROCK Utsunomiya 2/3(VJ-4)
10/25¡ÊÆü¡ËÀéÍÕ¡§ÇðPALOOZA
11/01¡ÊÆü¡Ëº´²ì¡§º´²ìRAG.G
11/03¡Ê²Ð½Ë¡ËÊ¡²¬¡§Ê¡²¬DRUM Be-1
11/15¡ÊÆü¡ËÂçºå¡§Âçºå¾ë²»³ÚÆ²
¥Á¥±¥Ã¥ÈÈ¯ÇäÃæ
https://eplus.jp/sf/search?block=true&keyword=THE+FRANK+VOX
