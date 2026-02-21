5Ê¬¤Ç2ÆüÉü³è¡£¾ð½ï¤Þ¤Ç¥í¥°¤ëHUAWEI¤Î¡È15gAI¥Ð¥ó¥É¡É¤¬¡¢Æü¾ï¤ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È
¤³¤Á¤é¤ÏŽ¢¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡ËŽ£¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ»ö¤Ç¤¹¡£
Amazon¡Ê¥¢¥Þ¥¾¥ó¡Ë¤ÇËèÆü³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ë¡£
ËÜÆü2026Ç¯2·î21Æü¤Ï¡¢Ìó8.99mm¤ÎÇö·¿¥Ü¥Ç¥£¤È½ÅÎÌ¤¬Ìó15g¤È·ÚÎÌ¤Ç¡¢·ò¹¯´ÉÍýµ¡Ç½¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢HUAWEI¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¡ÖBand 10 Aluminum Edition¡×¤¬¤ªÆÀ¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤³¤Îµ»ö¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ
Ä¶·ÚÎÌÌó15g¤Ç24»þ´ÖÁõÃåOK¡ª ¡ÖHUAWEI Band 10 Aluminum Edition¡×¤¬29¡ó¥ª¥Õ¤Î¥»¡¼¥ëÃæ¡ª
¸ü¤µÌó8.99mm¡¦½Å¤µÌó15g¤ÎÄ¶·ÚÎÌÀß·×¤È¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¹ç¶â¥±¡¼¥¹¤Ë¤è¤ë¹âµé´¶¤òÈ÷¤¨¤¿HUAWEI¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¡ÖBand 10 Aluminum Edition¡×¤¬¡¢¸½ºß¡¢Amazon¤Ç29%¥ª¥Õ¤Ë¡ª ¿çÌ²¤ä¿´Çï¿ô¡¢·ìÃæ»ÀÁÇ¥ì¥Ù¥ë¤Ë²Ã¤¨¡¢¾ð½ï¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤Þ¤Ç¤âÂ¬¤ì¤ë1ËÜ¤Ç¤¹¤è¡ª
¥±¡¼¥¹¤Ë¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¹ç¶â¤òºÎÍÑ¤·¡¢·Ú¤µ¤È¾å¼Á´¶¤òÎ¾Î©¡£Ìó8.99mm¤ÎÇö·¿¥Ü¥Ç¥£¤È½ÅÎÌ¤¬Ìó15g¤È·ÚÎÌ¤Ë¡¢¿çÌ²Ãæ¤ä±¿Æ°Ãæ¤â¥¹¥È¥ì¥¹¤Î¾¯¤Ê¤¤ÁõÃå´¶¤ò¼Â¸½¡£ÄÌµ¤À¤È¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢¥Ù¥ë¥È¤Ë¤ÏÂÑµ×À¤Î¤¢¤ë¥Õ¥ë¥ª¥í¥¨¥é¥¹¥È¥Þ¡¼¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·ò¹¯´ÉÍýµ¡Ç½¤â½¼¼Â¤·¡¢¿´Çï¿ô¡¢·ìÃæ»ÀÁÇ¥ì¥Ù¥ë¡¢¿çÌ²¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¡¢½÷ÀÀ¸Íý¼þ´ü¤ËÂÐ±þ¡£¿çÌ²»þ¤Î¿´ÇïÊÑÆ°¡ÊHRV¡Ë»ØÉ¸¤âÆ³Æþ¤·¡¢¤è¤ê¾ÜºÙ¤Ê¿çÌ²Ê¬ÀÏ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
5Ê¬½¼ÅÅ¤Ç2Æü´Ö¡ª Ìó100¼ï¥ï¡¼¥¯¥¢¥¦¥È¤È¾ð½ï¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤âÅëºÜ
¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÏÌó5Ê¬¤Î½¼ÅÅ¤ÇÌó2Æü´Ö»ÈÍÑ²ÄÇ½¡£Ìó45Ê¬¤Ç¥Õ¥ë½¼ÅÅ¤Ç¤¡¢ÄÌ¾ï»ÈÍÑ¤ÇÌó14Æü´Ö»ýÂ³¤·¤Þ¤¹¡£ÉÑÈË¤Ê½¼ÅÅ¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤â¸º¤é¤»¤Þ¤¹¡£
¥ï¡¼¥¯¥¢¥¦¥È¤ÏÌó100¼ïÎà¤ËÂÐ±þ¡£¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤È¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤Ï¼«Æ°¼±ÊÌ¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¿å±Ë¤Ç¤Ï9¼´¥»¥ó¥µ¡¼¤ÈAI¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ë¤è¤ê¹âÀºÅÙ¥Ç¡¼¥¿¤ò¼èÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¿·ÅëºÜ¤Î¾ð½ï¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°µ¡Ç½¤Ç¤Ï¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÉ½¾ð¤Çµ¤Ê¬¤ò¡È¸«¤¨¤ë²½¡É¡£¥ê¥Þ¥¤¥ó¥É¤ä¥Ç¡¼¥¿¶¦Í¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¡¢¿ÈÂÎ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡È¿´¡É¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤â´ÉÍý¤Ç¤¤Þ¤¹¡ª
¤Ê¤ª¡¢¾åµ¤ÎÉ½¼¨²Á³Ê¤Ï2026Ç¯2·î21Æü11»þ¸½ºß¤Î¤â¤Î¡£ÊÑ¹¹¤äÇä¤êÀÚ¤ì¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÈÎÇä¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
