¡ÖÈï³²¼Ô¤òÄ©È¯¼Ô¤È¤·¤ÆÉÁ¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¥ì¥¢¥ë»Ø´ø´±¤¬¥Ó¥Ë¥·¥¦¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ
¡¡¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤Î¥¢¥ë¥Ð¥í¡¦¥¢¥ë¥Ù¥í¥¢´ÆÆÄ¤¬FW¥Ó¥Ë¥·¥¦¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¡¼¥ë¤Î¿Í¼ïº¹ÊÌÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£21Æü¤Î¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè25Àá¥ª¥µ¥¹¥Ê¤Ë¸þ¤±¤¿µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ó¥Ë¥·¥¦¥¹¤Ï¡¢17Æü¤ËÅ¨ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿UEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°(²¤½£CL)·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¥×¥ì¡¼¥ª¥ÕÂè1Àï¤Î¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«Àï(¡û1-0)¤Ç·è¾¡ÅÀ¤òµÏ¿¡£¤³¤ÎºÝ¤Ë¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«¤ÎMF¥¸¥ã¥ó¥ë¥«¡¦¥×¥ì¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Ë¤Ë¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¸ý¸µ¤ò±£¤·¤Ê¤¬¤é¿Í¼ïº¹ÊÌÅª¤ÊÈ¯¸À¤ò¤µ¤ì¤¿¤ÈÁÊ¤¨¡¢»î¹ç¤¬°ì»þÃæÃÇ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÉô¤Ç¤Ï¡¢¥Ó¥Ë¥·¥¦¥¹¤Î¥´¡¼¥ë¥»¥ì¥Ö¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Ä©È¯Åª¤À¤Ã¤¿¤È¤Î¸«Êý¤â¤¢¤ë¡£¥¢¥ë¥Ù¥í¥¢´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¼«Í³¤Ë°Õ¸«¤ò½Ò¤Ù¤ë¸¢Íø¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¥Ó¥Ë¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç²¿É´²ó¤â¸«¤¿¤è¤¦¤Ê¥´¡¼¥ë¥»¥ì¥Ö¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤¿¡£Èï³²¼Ô¤òÄ©È¯¼Ô¤È¤·¤ÆÉÁ¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ÏÀµÅö²½¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¥Ó¥Ë¤¬¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤É¤ì¤â¡¢º¹ÊÌÅª¤Ê¹Ô°Ù¤òÀµÅö²½¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥Ó¥Ë¤¬¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ËÌá¤ê¡¢¥×¥ì¡¼¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤ò·èÃÇ¤·¤¿¤Î¤ÏÈà¼«¿È¤Î°Õ»×¤À¤Ã¤¿¡£Èà¤¬¥×¥ì¡¼¤òÂ³¤±¤Ê¤¤¤È·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÁ´°÷°ì½ï¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¤òµî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤í¤¦¡×¤È¥Ü¥¤¥³¥Ã¥È¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¹ðÇò¡£¡Ö»ä¤ÏÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¡¢¤É¤ó¤Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤ä¾¡Íø¤è¤ê¤â¡¢²ÐÍËÆü¤Î»î¹ç¤ä¤½¤Î¸å¤ÎÀ¼ÌÀ¤Ë¸Ø¤ê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£ÃÄ·ë¤·¡¢Ãç´Ö¤ò¼é¤ë¥Á¡¼¥à¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Û¤É¡¢¸Ø¤é¤·¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¶µ¤¨»Ò¤¿¤Á¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤ò¾Î¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¸½ºß¡¢¤³¤ì¤ÏUEFA¤Î¼ê¤Ë°Ñ¤Í¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤é¤Ï¶áÇ¯ÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÅØÎÏ¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤½¤ì¤ò¸ÀÍÕ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¹ÔÆ°¤Ç¼¨¤¹Àä¹¥¤Îµ¡²ñ¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢¡ÖÀèÆüÌÜ·â¤·¤¿¹Ô°Ù¤ËÂÐ¤·¤Æ½èÈ³¤òÍ¿¤¨¡¢Æ±¤¸¤³¤È¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Ù¤¤À¡×¤ÈÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¡£
