¡ÚMLB¡ÛÂ¼¾å½¡Î´¡¢W¥½¥Ã¥¯¥¹ËÜµòÃÏ¤Ê¤éËÜÎÝÂÇ¤Î¡È124¥áー¥È¥ëÃÆ¡É¥Ç¥Ó¥åー¡ÖÈà¤Ï¿¿¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤À¡×¡¡»Ø´ø´±¤ÏÅ¬±þÎÏ¤ò¾Î»¿
¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤ÎÂ¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¤Ï20Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö21Æü¡Ë¡¢ÊÆ¥¢¥ê¥¾¥Ê½£¥á¥µ¤Ç¤Î¥«¥Ö¥¹Àï¤Ë¡Ö4ÈÖ°ìÎÝ¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£¼ÂÀï¥Ç¥Ó¥åー¤È¤Ê¤ë¥ªー¥×¥óÀï½éÀï¤Ç2°ÂÂÇ2ÂÇÅÀ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
1»àËþÎÝ¤Î¹¥µ¡¤Ç¤Ï¡¢ÎëÌÚÀ¿Ìé³°Ìî¼ê¤ÎÆ¬¾å¤ò½±¤¦ÆóÎÝÂÇ¤Ç¥Áー¥à¤ÎÆÀÅÀ¤ò±é½Ð¡£ËÜµòÃÏ¤Ê¤é¥¹¥¿¥ó¥É¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤¿¹ë²÷¤Ê°ìÂÇ¤Ç¡¢¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¤Î´ÑµÒ¤¿¤Á¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
¢£¤¢¤ï¤äÃÙ¹ï¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤â
¥á¥¸¥ãー¥êー¥°¤Ï20Æü¡ÊÆ±21Æü¡Ë¤Ë¥ªー¥×¥óÀï¤¬³«Ëë¡£Â¼¾å¤Î¥Ç¥Ó¥åーÀï¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î»ö¸Î½ÂÂÚ¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¥Áー¥à¥Ð¥¹¤È¤ÏÊÌ¤Çµå¾ìÆþ¤ê¤·¤¿¤Î¤¬»î¹ç³«»Ï¤Î15Ê¬Á°¤Ç¡¢½½Ê¬¤Ê½àÈ÷¤â¤Ç¤¤Ê¤¤Ãæ¤ÇÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
Â¼¾å¤Ï½é²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤³¤½Æó¥´¥í¤ËÅÝ¤ì¤ë¤â¡¢Â³¤¯Âè2ÂÇÀÊ¤ÇÁê¼ê±¦ÏÓ¤Î¥·¥ó¥«ー¤òÃÆ¤ÊÖ¤·ÃæÁ°ÂÇ¤òµÏ¿¡£¤µ¤é¤Ë1»àËþÎÝ¤Ç·Þ¤¨¤¿Âè3ÂÇÀÊ¤Ï¡¢Áê¼êÃæ·ø¼ê¡¦ÎëÌÚ¤ÎÆ¬¾å¤ò±Û¤¨¤ëÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£MLB¸ø¼°¤Î¥Çー¥¿¥µ¥¤¥È¡Ø¥¹¥¿¥Ã¥È¥¥ã¥¹¥È¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Â¼¾å¤Î°ìÂÇ¤ÏÈôµ÷Î¥408¥Õ¥£ー¥È¡ÊÌó124.3¥áー¥È¥ë¡Ë¤ò·×Â¬¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜµòÃÏ¥ìー¥È¥Õ¥£ー¥ë¥É¤Ê¤é¥¹¥¿¥ó¥É¥¤¥ó¤¹¤ëÂçÈôµå¤À¤Ã¤¿¡£
»î¹ç¸å¤ËÂ¼¾å¤Ï¡¢»×¤ï¤Ì¡ÈÃÙ¹ï¥È¥é¥Ö¥ë¡É¤Ë´Ø¤·¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¥ªー¥Þ¥¤¥¬ー¡ª¥¯¥é¥Ã¥·¥å¡¢¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¡×¤È±Ñ¸ì¤ÇÊÖÅú¡£ÊóÆ»¿Ø¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£»Ø´ø´±¤Î¥¦¥£¥ë¡¦¥Ù¥Ê¥Ö¥ë´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÈà¤Ë¤ÏËÜÅö¤Ë·É°Õ¤òÊ§¤¦¤Ù¤¤À¡£¤³¤ÎÃË¤Ï¤È¤Æ¤â¸¥¿ÈÅª¤Ç¡¢¿¿¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç´·¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢½àÈ÷¤Î»ÑÀª¤äÅ¬±þÎÏ¡¢½ÀÆðÀ¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¼ã¤¼çË¤¤òÏ«¤Ã¤¿¡£
Æ±»Ø´ø´±¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Â¼¾å¤Ï22Æü¡ÊÆ±23Æü¡Ë¤Î¥Ö¥ë¥ïー¥ºÀï¤ÇºÆ¤Ó»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¡£¥ïー¥ë¥É¡¦¥Ùー¥¹¥Üー¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ÎÂåÉ½¹çÎ®¤Þ¤Ç¡¢5»î¹ç½Ð¾ì¤¬ÌÜÉ¸¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£