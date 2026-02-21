¡Ö¶âÇó¤¬¶âÂô¤é¤·¤¤¤Í¡×Æ£°æÁïÂÀ´ý²¦¤Ï¡È¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¡É¡¢ÁýÅÄ¹¯¹¨È¬ÃÊ¤Ï¡ÈÅÁÅý¤Î¥ì¡¼¥º¥ó¥µ¥ó¥É¡É¤Ç¥Ñ¥ï¡¼¥Á¥ã¡¼¥¸¡¿¾´ý¡¦´ý²¦ÀïÂè2¶É
¡¡¾´ý¤ÎÆ£°æÁïÂÀ´ý²¦¡ÊÎµ²¦¡¢Ì¾¿Í¡¢²¦°Ì¡¢´ýÀ»¡¢²¦¾¡¢23¡Ë¤ÈÁýÅÄ¹¯¹¨È¬ÃÊ¡Ê28¡Ë¤¬·ãÆÍ¤¹¤ëÂè51´ü´ý²¦Àï¥³¥Ê¥ß¥°¥ë¡¼¥×ÇÕ¸ÞÈÖ¾¡ÉéÂè2¶É¤¬2·î21Æü¡¢ÀÐÀî¸©¶âÂô»Ô¤Î¡ÖËÌÔ¢¿·Ê¹²ñ´Û¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸áÁ°10»þ¤Ë¤Ï¤ª¤ä¤Ä¤Î»þ´Ö¤ò·Þ¤¨¡¢Î¾¼Ô¤Ë¡Ö¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ÎÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¡×¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢Æ£°æ´ý²¦¤Ï¡Ö¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¡×¡¢ÁýÅÄÈ¬ÃÊ¤Ï¡ÖÅÁÅý¤Î¥ì¡¼¥º¥ó¥µ¥ó¥É¡×¤òÃíÊ¸¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¶âÇó¤¬¥¥é¥ê¡ªÆ£°æ´ý²¦¤Î¥â¥ó¥Ö¥é¥ó
¡¡¶âÂô»Ô¤òÉñÂæ¤ËÁè¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï¡£ÃíÌÜ¤Î°ìÀï¤Ï¡¢Àè¼ê¤ÎÁýÅÄÈ¬ÃÊ¤¬ÌðÁÒ¤Î½Ð¤À¤·¤«¤éµï¶Ì¤Î¤Þ¤Þ¶ðÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤¤¤ë°ìÊý¡¢Æ£°æ´ý²¦¤ÏÃæ½»¤Þ¤¤¤Ë¹½¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¸¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿Àï¤¤¤ÎÃæ¤Ç¡¢¸áÁ°¤Î¤ª¤ä¤Ä¤Î»þ´Ö¤Ë¡£Æ£°æ´ý²¦¤Ï¡Ö¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ÎÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¡×¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¡×¤È¡Ö¥¢¥¤¥¹¥Æ¥£¡¼¡×¤òÃíÊ¸¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢ÁýÅÄÈ¬ÃÊ¤Ë¤â¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¡ÖÅÁÅý¤Î¥ì¡¼¥º¥ó¥µ¥ó¥É¡×¤È²¹¤«¤¤¡Ö¥³¥³¥¢¡×¤Î¥ª¡¼¥À¡¼¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¶âÂô»Ô¤Ï²Ã²ìÈÍ»þÂå¤«¤éÂ³¤¯Ãã¤ÎÅòÊ¸²½¤Ë¤è¤ê¡¢²Û»Òºî¤ê¤âÈ¯Å¸¡£ÌÀ¼£»þÂå°Ê¹ß¤Ë¤Ï¡¢ÏÂ²Û»ÒÅ¹¤¬¤½¤ÎÂî±Û¤·¤¿µ»½Ñ¤ò³è¤«¤·¤ÆÍÎ²Û»Ò¤¬Å¸³«¤µ¤ì¡¢¸½Âå¤ÎÆüËÜ»°Âç²Û»Ò½è¤Î°ì¤Ä¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Î¾¼Ô¤Î¤ª¤ä¤Ä¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¡¢ABEMA¤Î»ëÄ°¼Ô¤«¤é¡ÖÆ£°æ¤¯¤ó¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¹¥¤¤À¤è¤Í¡×¡Ö¤ª¤¤¤·¤½¤¦¡×¡ÖÄÁ¤·¤¤¤ÍÄ«¤«¤é2¼ï¡×¡Ö¶âÇó¤¬¶âÂô¤é¤·¤¤¤Í¡×¡Ö¥³¥³¥¢¤È¤«¤«¤ï¤¤¤¤¤Ê¡×¡Ö´Å¤¤¤Î¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤Ê¤Þ¤Ã¤¹¡¼¡×¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊABEMA¡¿¾´ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ë