Èô¹Ôµ¡¤Î¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥³¡¼¥ë¤Ç¾è¤ì¤¿¡×Åê¹Æ¤¬±ê¾å¡¡JAL¤¬ÌÀ¤«¤¹¡È½ÐÈ¯10Ê¬Á°ÄùÀÚ¡É¤ÎÍýÍ³
¡Ö¥¬¥ó¥À¤·¤Æ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥³¡¼¥ë¤Ç¾è¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Ä¤âÌÂÏÇ¤«¤±¤Æ¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡×
ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦½÷À¤¬X¤ËÅê¹Æ¤·¤¿°ìÊ¸¤¬¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÂç¤¤ÊÇÈÌæ¤ò¹¤²¤¿¡£
¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥³¡¼¥ë¡×¤È¤Ï¡¢½êÄê¤Î»þ¹ï¤Þ¤Ç¤ËÈô¹Ôµ¡¤ËÅë¾è¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾èµÒ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤¬¹½ÆâÊüÁ÷¤ÇÂ®¤ä¤«¤ÊÅë¾è¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ëºÇ½ª°ÆÆâ¤Î¤³¤È¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥¬¥ó¥À¡×¤Ï¡Ö¥¬¥ó¥À¥ó¥À¥Ã¥·¥å¡×¤ÎÎ¬¸ì¤Ç¡¢¡ÖÁ´ÎÏ¤ÇÁö¤ë¤³¤È¡×¡ÖÌÔ¥À¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ÇÍÑ¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢Èô¹Ôµ¡¤Îµ¡Æâ¤È¤ß¤é¤ì¤ëºÂÀÊ¤ËºÂ¤ë½÷À¤Î¼Ì¿¿¤âÅº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ï½Ö¤¯´Ö¤Ë³È»¶¤µ¤ì¡¢¡ÖÈô¹Ôµ¡¹¥¤¤«¤é¤·¤¿¤éºÇÄã¤Î¹Ô°Ù¤Ç¤¹¡×¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¿Í¤ÏÃÖ¤¤¤Æ¹Ô¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤â¤½¤âÈô¹Ôµ¡¾è¤é¤Ê¤¤¤ÇÍß¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÈãÈ½¤¬½¸Ãæ¤·¡¢±ê¾å¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥³¡¼¥ëÅë¾è¤¬¤½¤ó¤Ê¤ËÌÂÏÇ¤«¤«¤ë¤Ê¤ó¤ÆÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥³¡¼¥ë¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
½÷À¤Ï¤½¤Î¸å¡¢ÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿Åê¹Æ¤òºï½ü¤·¡¢¡Ö¼«¿È¤Î·ÚÎ¨¤Ê¹ÔÆ°¤ò¿¼¤¯È¿¾Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ç¤Ï¡¢¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¸«¤Æ¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥³¡¼¥ë¤Ç¤ÎÅë¾è¡×¤Ï¡¢¤É¤ÎÄøÅÙ¤Î±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£ÊÛ¸î»Î¥É¥Ã¥È¥³¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÏÆüËÜ¹Ò¶õ¡ÊJAL¡Ë¤Ë¼èºà¤·¤¿¡£
¡üJAL¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥³¡¼¥ë¡¢ÊÀ¼Ò¤ÇÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¤½¤â¤½¤â¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥³¡¼¥ë¡×¤ËÄêµÁ¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡£
JAL¤Ï¡Ö¡Ø¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥³¡¼¥ë¡Ù¤È¤¤¤¦ÍÑ¸ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÊÀ¼Ò¤ÇÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÊäÂ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥óÄùÀÚ¡¦¤´Åë¾èÄù¤áÀÚ¤ê¤ÎºÇ½ª¤Î¤´°ÆÆâ¤ò¤¹¤ëºÝ¤Î±Ñ¸ì¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹Ê¸¸ÀÆâ¤Ë¡¢final call ¤È¤¤¤¦¸ì¶ç¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ËºÇ½ªÅª¤ÊÅë¾è¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¤Ë¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡üÄùÀÚ¤Ï¡Ö½ÐÈ¯»þ¹ï¤Î10Ê¬Á°¡×
¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë²¿Ê¬Á°¤Þ¤Ç¤Ê¤éÅë¾è¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
JAL¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¹ñºÝÀþ¡¦¹ñÆâÀþ¤È¤â¤ËÅë¾è¤ÎÄùÀÚ»þ¹ï¤ò½ÐÈ¯»þ¹ï¤Î10Ê¬Á°¤È¤·¤ÆÀßÄê¤·¡¢»þ´Ö¤ËÍ¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤ÆÅë¾è¸ý¤Ø¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤¯¤è¤¦¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤³¤Î»þ¹ï¤Þ¤Ç¤Ë¤´ÄÌ²á¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¤´Åë¾è¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡ü°ì¿Í¤ÎÃÙ¤ì¤ÇÂ¿¤¯¤Î¶ÈÌ³¤¬È¯À¸
ºÇ½ª°ÆÆâ¸å¤Þ¤Ç»Ñ¤ò¸«¤»¤Ê¤¤¾èµÒ¤¬¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡£JAL¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÂÐ±þ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¦´ÛÆâÊüÁ÷¤ÇµÒ¤Î¸Æ¤Ó½Ð¤·
¡¦Åë¾è¸ý¼þÊÕ¤Ç¤ÎÁÜº÷
¡¦ÍÂ¤±²ÙÊª¤ÎÍÌµ¤ò³ÎÇ§¤·¡¢ÅëºÜ¾ì½ê¤Î³ÎÇ§
¡¦²ßÊª¼¼¤ËÀÑ¤ß¹þ¤ó¤À¥³¥ó¥Æ¥Ê¤«¤é¼ê²ÙÊª¤òÈ¯¸«¤·¡¢¼è¤ê¤ª¤í¤·
¡¦±¿¹Ò´ÉÍý¡¢±¿¹Ò¡¢µÒ¼¼¡¢À°È÷¤Ê¤É´Ø·¸ÉôÌç¤È¤Î¾ðÊó¶¦Í¡¦Ä´À°
ÍøÍÑµÒ¤ÎÌÜ¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤¤¬¡¢Éý¹¤¤ÉôÌç¤Ë±Æ¶Á¤¬µÚ¤Ö¡£
¡Ö°ì¿Í¤ÎÃÙ¤ì¤Ç¤â¾åµ¤Î¤è¤¦¤ÊÂÐ±þ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÅë¾èÊØ¤ÎÃÙ±ä¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÊØ¤ÎÃÙ±ä¤ä¤½¤ì°Ê³°¤ÎÊØ¤ÎÃÙ±ä¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡Ø»þ´Ö¤ËÍ¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤¡Ù¡¢Åë¾è¤ÎÄùÀÚ»þ¹ï¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ï°ÂÁ´¡¦Äê»þ±¿¹Ò¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤ÂÐ±þ¤Ç¤¹¡×
¡ü¡Ö½ÐÈ¯»þ¹ï¡×¤Ï¡ÖÅë¾è¤¹¤ë»þ´Ö¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
¹Ò¶õ·ô¤òÍ½Ìó¤¹¤ëºÝ¡¢½ÐÈ¯»þ¹ï¤äÅþÃå»þ¹ï¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤É¤ÎÊØ¤Ë¾è¤ë¤«¤ò·è¤á¤ë¤³¤È¤ÏÂ¿¤¤¡£
Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡¢½ÐÈ¯»þ¹ï¤ÈÅë¾è»þ¹ï¤ÏÊÌ¤À¤È¤¤¤¦ÅÀ¤À¡£
JAL¤Ï¡Ö½ÐÈ¯»þ¹ï¤ÏÈô¹Ôµ¡¤¬Æ°¤½Ð¤¹»þ¹ï¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡Ö»þ´Ö¤ËÍ¾Íµ¤ò¤â¤Ã¤ÆÅë¾è¸ý¤Ë¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤¡¢ÄùÀÚ»þ¹ï¤ò¼é¤Ã¤Æ¤´Åë¾è¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢Äê»þ±¿¹Ò¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
ÄùÀÚ»þ´Ö¤Þ¤Ç¤ËÅë¾è¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢±¿¹Ò¤Î°ÂÁ´¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÃÙ±ä¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÂÔ¤Á»þ´Ö¤¬¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¸å¤Î¤´Í½Äê¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ë¤´ÉÔ°Â¤ò¸º¤é¤·¡¢°Â¿´¤·¤Æ¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡×
¡Ö¥®¥ê¥®¥ê´Ö¤Ë¹ç¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÂÎ¸³¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÉðÍ¦ÅÁ¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Ç¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Æ°¤²ó¤ê¡¢Èô¹Ôµ¡¤Î°ÂÁ´¤Ê±¿¹Ò¤Ë¤â±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£