「My_Stage」の人気メンバー 浜辺ゆりなさんのFLASHデジタル写真集「浜辺ゆりな 冬の天使」がリリースされました。



【写真】透き通るような白肌の浜辺ゆりなさん

アイドルグループ・My_Stageに所属する彼女が待望の初水着グラビアを披露！冬に舞い降りた天使が赤と黒の水着に身を包み、70ページ超の大ボリュームで真っ白なマシュマロボディをお届けします。赤水着では、可愛い手袋とニット帽を身に着けてお庭で日向ぼっこする様子から、お部屋では大胆なポージングを披露。黒水着では、ニーハイソックスとチョーカーを装着し、甘いビジュアルとのギャップを堪能できる内容です。



浜辺さんはFLASHでも水着グラビアを披露。色白のマシュマロボディを堪能できる貴重な5ページは必見です。また、自身のXでは「浜辺ゆりな 初グラビア」と撮影時の写真を公開しています。



【浜辺ゆりなさんプロフィール】

はまべゆりな 22歳 2003年2月25日生まれ 千葉県出身 アイドルグループ・My _Stageのメンバー。メンバーカラーはピンク。東名阪ツアー2026「Blooming Stage」が3月7日に東京・恵比寿LIQUIDROOMで開催。最新情報は公式X（@yurina_myst）、公式Instagram（@yurina_myst）