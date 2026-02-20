山中柔太朗（M!LK）主演映画「純愛上等！」で地元凱旋 本音回答の質問コーナー・映画の推しポイント…終始1人でイベント進行「これからも栃木を宣伝できたら」【独占レポート】
【モデルプレス＝2026/02/20】山中柔太朗（M!LK）が2月19日、映画『純愛上等！』（公開中）の大ヒットを記念して「地元凱旋舞台挨拶 in足利」を実施。「とちぎ未来大使」を務め、栃木県・足利市出身の山中が、ユナイテッド・シネマ アシコタウンあしかがに登壇し、撮影中のエピソードや、足利にまつわる地元愛溢れるトークなど、地元凱旋ならではのトークをたっぷり披露した。
登壇前には、注意事項を読み上げる影ナレを山中自らが務めるというサプライズがあり、会場は早くも温かな空気に包まれた。地元ならではのアットホームな雰囲気の中、舞台挨拶は和やかにスタート。登壇後、山中が「こんにちは、山中柔太朗です。お越しいただきありがとうございます！今日は司会の方をお願いせずに、地元ということもあり僕1人で（舞台挨拶を）進行できればと思います。短い時間ですがよろしくお願いします」と笑顔で挨拶。「栃木の方はいらっしゃいますか？足利の方は？」と客席に問いかけると、多くの栃木ファンが手を挙げる場面も。地元の方はもちろん、全国からも多くのファンが駆けつけ山中の凱旋を祝した。
山中が「とちぎ未来大使」を務めていることもあり、足利のおすすめスポット＆グルメを問われると、「フライングガーデンへ行ったことがある方？結構いらっしゃいますね。僕フライングガーデンが大好きすぎて、地元に帰ると毎回行って、山わさびの爆弾ハンバーグを食べています」と地元愛をたっぷりアピール。また、W主演の高松アロハ（※「高」は正式には「はしごだか」／超特急）を足利に案内するならどんなプラン？という質問には、「フライングガーデンへ連れて行くのがいいかな。ハンバーグが好きそうな顔をしているからアロハくん」とユーモアを交えて答え、会場を沸かせた。
続いて映画の話題へ。公開後、本作の反響について山中は、「ありがとうございます。ありがたいことにSNSでの反響も凄くて、僕のところにもたくさんのコメントが届いています」と作品が広く届いている実感を語った。「映画はどうでしたか？」と観客に問いかけると、温かい拍手に包まれた。また、山中が選ぶ映画『純愛上等！』の推しポイントとして、「アロハくんのアクションがすごく上手だったから、映画も締まったと感じています。アロハくんが（アクションの）レッスンを受けていたことは知っていて、アクションの先生も（高松）センスがある！と言っていたので心配はしていませんでしたが、すごく上手だったなと思います。ぜひアクションシーンも何回も見てほしいです」とコメント。上映後の舞台挨拶ということもあり、観客からは大きくうなずく様子も見られた。
さらに、主題歌を務めた「LOVE 2000」のMVが再生回数400万回を突破するなど、映画と同じく話題となっていることについて「アロハくんと30万回再生いくといいね！と話していました。400万回を突破ということで、色んな方々に刺さったのかな。サブスクもランキング上位にいて嬉しいです。余談ですが、「爆裂愛してる」（M!LKの新曲）のMVが昨日公開されまして、監督が同じ方なんです」とここだけの裏話も明かした。
話題は、公式SNSで募集した質問に山中が答えるコーナー「質問上等！地元で本音回答！」へ。質問BOXから山中自らがお題を引き、事前に寄せられた質問に次々と答えていった。劇中に登場する山中のセリフの「意外と初心なとこあんじゃん？」の再現や、SNSでも話題の豆腐についてのエピソードも。栃木弁で映画に誘う一言を！という地元ならではの質問には、「映画いがん？」と照れながら答え、会場を沸かせた。
Ｗ主演を務める高松の好きなところを3つ答えて、というには「優しいです。人のことをよく見ていて、言ってほしい言葉をかけてくれる。見た目のギャップもあってすごくいいなと思います。あと目が好きです。強い目もできるし、犬みたいな目もできるし…どっちも表現できるのがすごいです。あとは（超特急の）ライブとか見させていただいて思うのが表情がすごく豊か。曲によって切り替えられていて、お芝居でも活きているので、僕も見習わないとなと思います。あとはカッコいい（笑）！」と称賛していた。
さらに同日、高松が地元・湘南で凱旋舞台挨拶を行っていることから、高松に向けたメッセージ動画をその場で撮影する一幕も。どのようなメッセージとなったのか、映画公式SNSで投稿予定とのことで期待が高まる。
最後に観客へ向けて山中は「地元の足利でたくさんの皆さんとお会いできたことが嬉しいですし、あまり足利でイベントなどできないので、また何かのタイミングでできればなと思います。とちぎ未来大使も務めていますので、これからも栃木を宣伝できたらと思います。今日は遠くまで、また地元の皆さんも来ていただき本当にありがとうございました」と感謝の言葉で締めくくり、大ヒットを記念した地元凱旋舞台挨拶は、温かな拍手に包まれながら幕を閉じた。
映画「純愛上等！」は、白岩高校のトップを張る佐藤美鶴と紅桜高校のトップを張る亀井円の不器用だけどまっすぐな想いが交錯する様子を描いた、笑いあり、ときめきあり、アクションありの新感覚ラブストーリー。山中と高松がW主演務め、ほかキャストにも今をときめくフレッシュな俳優陣が勢揃いしている。主題歌は、主演の2人が名曲「LOVE 2000」を映画限定ユニット「鶴 and 亀」としてカバーし、ミュージックビデオの再生回数は400万回越え（2月19日時点）を突破。公開後、映画レビューサイトでも高評価が相次ぎ、劇場ではオリジナルグッズが続々と完売するなど、好調なスタートを切っている。（modelpress編集部）
