フェブラリーS・G1（22日、東京競馬場・ダート1600メートル）を2日後に控えた20日の滋賀・栗東トレセンの施設内を、軽自動車が暴走し、関係者を騒然とさせるアクシデントが起きた。

JRAの栗東トレセンの説明によると、運転していたのはトレセン近隣企業の女性社員。7時22分に保安隊の誤認により凱門（かちどきもん）から入場し、施設内の厩舎地区を迷走したのち、車両が入れないEコース（ダート）沿いの道を暴走した。ゲート付近の行き止まりでようやく停車したが、前方とサイドミラーは大きく破損していた。

7時40分に発走委員が対応し、8時30分にトレセン事務所で事情聴取をしたが、本人は「仕事の見積もりを取りに来た。会社に出勤するつもりが、入ったあと会社じゃないと気づいたが、引き返せなくなった」と説明したという。車両はUターンが困難なため、後日にレッカー移動をする見込み。人馬ともに現状、被害などの報告がなく、保安隊の誤認による入場で、不法侵入ではないため警察に被害届は出さない予定だ。

栗東トレーニングセンターの大野一直（かずなお）場長は「今回このような事案が発生したことを深くおわびいたします。今後は入門管理をより厳格に行い、再発防止に努めます」とコメントした。